https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html
Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине
Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине
Принципиальная позиция Мексики по украинскому кризису, которая не присоединилась к санкциям и отказалась поставлять Киеву вооружения, во многом способствует... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:22
2023-08-03T14:22
2023-08-03T14:23
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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Принципиальная позиция Мексики по украинскому кризису, которая не присоединилась к санкциям и отказалась поставлять Киеву вооружения, во многом способствует сохранению встречного настроя на развитие связей с Россией, Москва за это признательна, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Мексике Николай Софинский. "На фоне усложнившейся международной обстановки в основе наших отношений со странами Латинской Америки, одной из крупнейших среди которых является Мексика, неизменно остаются общепризнанные принципы международного права и встречная настроенность на развитие. Во многом этому способствует занятая партнерами принципиальная позиция по украинскому кризису - неприсоединение к нелегитимным антироссийским рестрикциям, отказ от поставок вооружений Киеву, акцент на переговорное урегулирование, за которую мы признательны мексиканскому руководству", - сказал Софинский, комментируя развитие отношений Москвы и Мехико. По словам дипломата, в ряде вопросов позиции Мексики и России разнятся, однако принципиально важно, что обе страны открыты к прагматическому деполитизированному диалогу по всем темам, представляющим взаимный интерес, при сохранении активного взаимодействия на различных площадках. "Стремительно меняющиеся геополитические реалии открывают широкий спектр новых сфер для нашего сотрудничества с Мексикой. Мы смотрим на этот процесс с оптимизмом", - добавил Софинский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мексика, россия, киев
В мире, Мексика, Россия, Киев
Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине
Посол Софинский: Россия признательна Мексике за принципиальную позицию по Украине
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Принципиальная позиция Мексики по украинскому кризису, которая не присоединилась к санкциям и отказалась поставлять Киеву вооружения, во многом способствует сохранению встречного настроя на развитие связей с Россией, Москва за это признательна, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Мексике Николай Софинский.
"На фоне усложнившейся международной обстановки в основе наших отношений со странами Латинской Америки
, одной из крупнейших среди которых является Мексика, неизменно остаются общепризнанные принципы международного права и встречная настроенность на развитие. Во многом этому способствует занятая партнерами принципиальная позиция по украинскому кризису - неприсоединение к нелегитимным антироссийским рестрикциям, отказ от поставок вооружений Киеву, акцент на переговорное урегулирование, за которую мы признательны мексиканскому руководству", - сказал Софинский, комментируя развитие отношений Москвы и Мехико
.
По словам дипломата, в ряде вопросов позиции Мексики и России разнятся, однако принципиально важно, что обе страны открыты к прагматическому деполитизированному диалогу по всем темам, представляющим взаимный интерес, при сохранении активного взаимодействия на различных площадках.
"Стремительно меняющиеся геополитические реалии открывают широкий спектр новых сфер для нашего сотрудничества с Мексикой. Мы смотрим на этот процесс с оптимизмом", - добавил Софинский.
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России