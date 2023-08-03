https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html

Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине

Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине - РИА Новости, 03.08.2023

Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине

Принципиальная позиция Мексики по украинскому кризису, которая не присоединилась к санкциям и отказалась поставлять Киеву вооружения, во многом способствует... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:22

2023-08-03T14:22

2023-08-03T14:23

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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Принципиальная позиция Мексики по украинскому кризису, которая не присоединилась к санкциям и отказалась поставлять Киеву вооружения, во многом способствует сохранению встречного настроя на развитие связей с Россией, Москва за это признательна, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Мексике Николай Софинский. "На фоне усложнившейся международной обстановки в основе наших отношений со странами Латинской Америки, одной из крупнейших среди которых является Мексика, неизменно остаются общепризнанные принципы международного права и встречная настроенность на развитие. Во многом этому способствует занятая партнерами принципиальная позиция по украинскому кризису - неприсоединение к нелегитимным антироссийским рестрикциям, отказ от поставок вооружений Киеву, акцент на переговорное урегулирование, за которую мы признательны мексиканскому руководству", - сказал Софинский, комментируя развитие отношений Москвы и Мехико. По словам дипломата, в ряде вопросов позиции Мексики и России разнятся, однако принципиально важно, что обе страны открыты к прагматическому деполитизированному диалогу по всем темам, представляющим взаимный интерес, при сохранении активного взаимодействия на различных площадках. "Стремительно меняющиеся геополитические реалии открывают широкий спектр новых сфер для нашего сотрудничества с Мексикой. Мы смотрим на этот процесс с оптимизмом", - добавил Софинский.

https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мексика, россия, киев