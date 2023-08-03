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СМИ: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции на посту главы ЕК - РИА Новости, 03.08.2023
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17:35 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/makron-1888030315.html
СМИ: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции на посту главы ЕК
СМИ: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции на посту главы ЕК - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции на посту главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет видеть еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и бывшего французского министра экономики Тьерри Бретона на посту РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:35
2023-08-03T17:35
эммануэль макрон
франция
в мире
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет видеть еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и бывшего французского министра экономики Тьерри Бретона на посту главы Еврокомиссии, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Франции. Накануне Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщало, что Бретон хочет сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Для этого ему потребуется поддержка всех европейских лидеров, а также одобрение парламента, писало издание. "Бретон никогда не станет следующим председателем (Европейской) Комиссии... Макрон не хочет этого", - заявил чиновник изданию. По его словам, это связано с историей вокруг крупной международной IT-компании Atos, которую ранее возглавлял Тьерри Бретон. В 2019 году, когда Макрон предложил его кандидатуру на должность еврокомиссара, Бретону пришлось уйти с поста главы Atos и продать все свои доли в компании, так как высказывались опасения о конфликте интересов. Кроме того, по мнению источника, у политика, связанного с политической группой Европарламента "Обновляя Европу", которая заключила альянс с партией Макрона "Возрождение", мало шансов возглавить ЕК. Чиновник также добавил, что Франция, вероятно, выдвинет новую кандидатуру на пост еврокомиссара в 2024 году вместо Бретона. Ранее издание Politico написало, что французский еврокомиссар Тьерри Бретон становился все более влиятельной фигурой в аппарате Евросоюза, занимаясь насущными вопросами - начиная с вакцин от COVID-19 и заканчивая артиллерийскими снарядами для военных действий на Украине. Кроме того, Бретон был одним из кураторов новой политики ЕС в сфере цифрового рынка. Однако, как отмечало издание, назначение представителя Франции на руководящую должность ЕК может вызвать недовольство других стран ЕС. Помимо этого, кандидатура Бретона может вызвать опасения и в США, поскольку он меньше, чем нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, склонен к сотрудничеству с американскими партнерами и занимает жесткую позицию в отношении игроков цифрового сектора из США, указывало Politico.
https://ria.ru/20230720/makron-1885314952.html
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эммануэль макрон, франция, в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
СМИ: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции на посту главы ЕК

Politico: Макрон не хочет видеть еврокомиссара от Франции Бретона на посту главы ЕК

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет видеть еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и бывшего французского министра экономики Тьерри Бретона на посту главы Еврокомиссии, сообщило в четверг издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Франции.
Накануне Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщало, что Бретон хочет сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Для этого ему потребуется поддержка всех европейских лидеров, а также одобрение парламента, писало издание.
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"Бретон никогда не станет следующим председателем (Европейской) Комиссии... Макрон не хочет этого", - заявил чиновник изданию.
По его словам, это связано с историей вокруг крупной международной IT-компании Atos, которую ранее возглавлял Тьерри Бретон. В 2019 году, когда Макрон предложил его кандидатуру на должность еврокомиссара, Бретону пришлось уйти с поста главы Atos и продать все свои доли в компании, так как высказывались опасения о конфликте интересов.
Кроме того, по мнению источника, у политика, связанного с политической группой Европарламента "Обновляя Европу", которая заключила альянс с партией Макрона "Возрождение", мало шансов возглавить ЕК.
Чиновник также добавил, что Франция, вероятно, выдвинет новую кандидатуру на пост еврокомиссара в 2024 году вместо Бретона.
Ранее издание Politico написало, что французский еврокомиссар Тьерри Бретон становился все более влиятельной фигурой в аппарате Евросоюза, занимаясь насущными вопросами - начиная с вакцин от COVID-19 и заканчивая артиллерийскими снарядами для военных действий на Украине. Кроме того, Бретон был одним из кураторов новой политики ЕС в сфере цифрового рынка.
Однако, как отмечало издание, назначение представителя Франции на руководящую должность ЕК может вызвать недовольство других стран ЕС. Помимо этого, кандидатура Бретона может вызвать опасения и в США, поскольку он меньше, чем нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, склонен к сотрудничеству с американскими партнерами и занимает жесткую позицию в отношении игроков цифрового сектора из США, указывало Politico.
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