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Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни - РИА Новости, 03.08.2023
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни
Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:55
2023-08-03T02:55
2023-08-03T02:55
происшествия
дальний восток
хабаровский край
сахалинская область
внии гочс
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа, ожидаются нарушения в энергоснабжении и работе транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке учёных ВНИИ ГОЧС, порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение до 55 миллиметров осадков ожидаются на территории Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей, что может привести к нарушению энергоснабжения некоторых населённых пунктов и ограничению транспортного сообщения", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые отмечают, что в свою очередь аналогичные чрезвычайные ситуации могут произойти в другой части страны: в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
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происшествия, дальний восток, хабаровский край, сахалинская область, внии гочс
Происшествия, Дальний Восток, Хабаровский край, Сахалинская область, ВНИИ ГОЧС
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни
ВНИИ ГОЧС: шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни