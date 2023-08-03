Рейтинг@Mail.ru
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/livni-1887890700.html
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни - РИА Новости, 03.08.2023
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни
Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:55
2023-08-03T02:55
происшествия
дальний восток
хабаровский край
сахалинская область
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа, ожидаются нарушения в энергоснабжении и работе транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке учёных ВНИИ ГОЧС, порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение до 55 миллиметров осадков ожидаются на территории Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей, что может привести к нарушению энергоснабжения некоторых населённых пунктов и ограничению транспортного сообщения", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые отмечают, что в свою очередь аналогичные чрезвычайные ситуации могут произойти в другой части страны: в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
https://ria.ru/20230802/osadki-1887708188.html
дальний восток
хабаровский край
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f645fe23016c38b5b3dde7f6ba0f15ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дальний восток, хабаровский край, сахалинская область, внии гочс
Происшествия, Дальний Восток, Хабаровский край, Сахалинская область, ВНИИ ГОЧС
Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни

ВНИИ ГОЧС: шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя
Девушка переходит дорогу во время дождя - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка переходит дорогу во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа, ожидаются нарушения в энергоснабжении и работе транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценке учёных ВНИИ ГОЧС, порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение до 55 миллиметров осадков ожидаются на территории Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей, что может привести к нарушению энергоснабжения некоторых населённых пунктов и ограничению транспортного сообщения", - говорится в сообщении на сайте института.
Ученые отмечают, что в свою очередь аналогичные чрезвычайные ситуации могут произойти в другой части страны: в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Юноша на подтопленной улице - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
Вчера, 03:27
 
ПроисшествияДальний ВостокХабаровский крайСахалинская областьВНИИ ГОЧС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала