https://ria.ru/20230803/livni-1887890700.html

Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни

Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни - РИА Новости, 03.08.2023

Шести регионам Дальнего Востока грозят штормовой ветер и ливни

Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T02:55

2023-08-03T02:55

2023-08-03T02:55

происшествия

дальний восток

хабаровский край

сахалинская область

внии гочс

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штормовые порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильные осадки прогнозируются на этой неделе практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа, ожидаются нарушения в энергоснабжении и работе транспорта, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке учёных ВНИИ ГОЧС, порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение до 55 миллиметров осадков ожидаются на территории Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Сахалинской областей, что может привести к нарушению энергоснабжения некоторых населённых пунктов и ограничению транспортного сообщения", - говорится в сообщении на сайте института. Ученые отмечают, что в свою очередь аналогичные чрезвычайные ситуации могут произойти в другой части страны: в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

https://ria.ru/20230802/osadki-1887708188.html

дальний восток

хабаровский край

сахалинская область

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происшествия, дальний восток, хабаровский край, сахалинская область, внии гочс