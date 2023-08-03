Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет
Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил первую в стране налоговую льготу на десять лет
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка в фирменном магазине Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Девушка в фирменном магазине Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил налоговую льготу на десять лет, такая краевая мера поддержки не имеет аналогов в РФ, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.
Руппель и вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова подписали документы на предоставление льготы, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Буквально на днях на нашей туристической карте появится новая точка притяжения – четырехзвездочный отель... Он станет первым получателем краевой льготы по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам "все включено" и "ультра все включено". Мы видим, что эти отели пользуются повышенным спросом. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении", – приводит пресс-служба слова Руппеля.
Он отметил, что с этого года в регионе действует новая краевая льгота по налогу на имущество сроком на 10 лет. Ей могут воспользоваться инвесторы в санаторно-курортной отрасли. Главные условия – объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, а сам объект должен быть на уровне 3 звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в 6-8-й год – 75%, 9-10-й год – 50%.
По словам вице-президента по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирины Гончаровой, мера поддержки позволит существенно поднять окупаемость проекта. Она также рассказала, что отель в Абрау-Дюрсо предлагает гостям паназиатский ресторан, круглогодичный подогреваемый бассейн, спа-комплекс, объект оснащен системой "умный дом". Его открытие запланировано на 4 августа.
Руппель подчеркнул, что Краснодарский край предлагает инвесторам более 120 мер господдержки, при этом они регулярно дорабатываются с учетом потребностей бизнеса.