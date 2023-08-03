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Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет - РИА Новости, 03.08.2023
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Краснодарский край
 
23:04 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/lgota-1888082048.html
Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет
Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет - РИА Новости, 03.08.2023
Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет
Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил налоговую льготу на десять лет, такая краевая мера поддержки не имеет аналогов в РФ, сообщил вице-губернатор Александр... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:04
2023-08-03T23:04
краснодарский край
россия
новороссийск
абрау-дюрсо
абрау-дюрсо
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил налоговую льготу на десять лет, такая краевая мера поддержки не имеет аналогов в РФ, сообщил вице-губернатор Александр Руппель. Руппель и вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова подписали документы на предоставление льготы, сообщила пресс-служба краевой администрации. "Буквально на днях на нашей туристической карте появится новая точка притяжения – четырехзвездочный отель... Он станет первым получателем краевой льготы по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам "все включено" и "ультра все включено". Мы видим, что эти отели пользуются повышенным спросом. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении", – приводит пресс-служба слова Руппеля. Он отметил, что с этого года в регионе действует новая краевая льгота по налогу на имущество сроком на 10 лет. Ей могут воспользоваться инвесторы в санаторно-курортной отрасли. Главные условия – объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, а сам объект должен быть на уровне 3 звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в 6-8-й год – 75%, 9-10-й год – 50%. По словам вице-президента по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирины Гончаровой, мера поддержки позволит существенно поднять окупаемость проекта. Она также рассказала, что отель в Абрау-Дюрсо предлагает гостям паназиатский ресторан, круглогодичный подогреваемый бассейн, спа-комплекс, объект оснащен системой "умный дом". Его открытие запланировано на 4 августа. Руппель подчеркнул, что Краснодарский край предлагает инвесторам более 120 мер господдержки, при этом они регулярно дорабатываются с учетом потребностей бизнеса.
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россия, новороссийск, абрау-дюрсо, абрау-дюрсо, краснодарский край
Краснодарский край, Россия, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
Отель в Абрау-Дюрсо получил первую в стране налоговую льготу на десять лет

Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил первую в стране налоговую льготу на десять лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка в фирменном магазине Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Девушка в фирменном магазине Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка в фирменном магазине Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Отель в Абрау-Дюрсо на Кубани получил налоговую льготу на десять лет, такая краевая мера поддержки не имеет аналогов в РФ, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.
Руппель и вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова подписали документы на предоставление льготы, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Буквально на днях на нашей туристической карте появится новая точка притяжения – четырехзвездочный отель... Он станет первым получателем краевой льготы по налогу на имущество, аналогов которой нет в стране. Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам "все включено" и "ультра все включено". Мы видим, что эти отели пользуются повышенным спросом. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении", – приводит пресс-служба слова Руппеля.
Он отметил, что с этого года в регионе действует новая краевая льгота по налогу на имущество сроком на 10 лет. Ей могут воспользоваться инвесторы в санаторно-курортной отрасли. Главные условия – объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, а сам объект должен быть на уровне 3 звезды и выше. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в 6-8-й год – 75%, 9-10-й год – 50%.
По словам вице-президента по туризму и специальным проектам ПАО "Абрау-Дюрсо" Ирины Гончаровой, мера поддержки позволит существенно поднять окупаемость проекта. Она также рассказала, что отель в Абрау-Дюрсо предлагает гостям паназиатский ресторан, круглогодичный подогреваемый бассейн, спа-комплекс, объект оснащен системой "умный дом". Его открытие запланировано на 4 августа.
Руппель подчеркнул, что Краснодарский край предлагает инвесторам более 120 мер господдержки, при этом они регулярно дорабатываются с учетом потребностей бизнеса.
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