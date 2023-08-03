https://ria.ru/20230803/kuzbas-1888071423.html

В Кузбассе помогли найти работу более чем 100 переселенцам с Донбасса

В Кузбассе помогли найти работу более чем 100 переселенцам с Донбасса - РИА Новости, 03.08.2023

В Кузбассе помогли найти работу более чем 100 переселенцам с Донбасса

В Кузбассе помогли найти работу более чем 100 переселенцам с Донбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:10

2023-08-03T21:10

2023-08-03T21:10

сергей цивилев

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 3 авг - РИА Новости. В Кузбассе помогли найти работу более чем 100 переселенцам с Донбасса, сообщает пресс-служба правительства региона. "Более 100 человек, переехавших в регион из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и с Украины, трудоустроены на промышленные предприятия Кузбасса, в организации социальной сферы, к индивидуальным предпринимателям", - говорится в сообщении. "Важно помочь найти работу людям из тех территорий, где сейчас идут боевые действия. Мы готовы оказывать им поддержку при трудоустройстве и открытии собственного дела. С каждым обратившимся человеком специалисты кадровых центров работают индивидуально. Вакансии подбирают с учетом предыдущего опыта работы, профессиональных навыков и знаний", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Со ссылкой на службу занятости региона сообщается, что при необходимости в кадровых центрах переселенцы могут получить психологическую поддержку, направление на бесплатное обучение по востребованным профессиям. Среди примеров - трудоустройство женщин в детские сады, больницы. Мужчинам, имеющим опыт работы в угледобывающей сфере, предлагают вакансии горных мастеров. Среди прибывших в Кузбасс из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с Украины, есть граждане, открывшие собственное дело. Например, переселенец из Донецка организовал бизнес в сфере ремонта крупной бытовой техники. С вариантами трудоустройства можно ознакомиться на портале "Работа России". В службе занятости Кузбасса зарегистрированы сегодня около 10 тысяч соискателей, а доступны 48 тысяч вакансий в различных сферах экономики. Работодателям, которые берут в штат сотрудников, прибывших из ЛНР и ДНР, Херсонской области и Запорожья, государство оказывает поддержку. За каждого трудоустроенного гражданина можно получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Выплаты производятся поэтапно: через месяц после приема на работу, через три месяца и через полгода.

https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html

https://ria.ru/20230802/gorlovka-1887738040.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

кемеровская область

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сергей цивилев, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, кемеровская область