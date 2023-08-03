https://ria.ru/20230803/krushenie-1887917913.html

Число жертв крушения Ми-8 на Алтае выросло до шести

Число жертв крушения Ми-8 на Алтае выросло до шести - РИА Новости, 03.08.2023

Число жертв крушения Ми-8 на Алтае выросло до шести

Число жертв крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай выросло до 6 человек, в больнице Алтайского края скончалась 63-летняя пассажирка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:40

2023-08-03T10:40

2023-08-03T11:10

происшествия

алтайский край

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:130:1028:708_1920x0_80_0_0_8eadd016507d2211a257c4fcef1de067.jpg

БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Число жертв крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай выросло до 6 человек, в больнице Алтайского края скончалась 63-летняя пассажирка, сообщили РИА Новости в Минздраве края. "Скончалась еще одна пассажирка разбившегося вертолёта, 63-летняя женщина. Мужчина, который также доставлен после крушения вертолёта в Алтайский край, находится в стабильном состоянии, он получает полный объем медицинской помощи, находится в Центре термических поражений третьей горбольницы", - отметили в Минздраве. На минувшем неделе в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих человек санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, которая на выходных скончалась, женщину с 80% ожогами тела и мужчину с ожогами тела 40% и различными травмами.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

алтайский край

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм