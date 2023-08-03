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В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха - РИА Новости, 03.08.2023
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15:22 03.08.2023 (обновлено: 17:16 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/krovlya-1887988530.html
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха - РИА Новости, 03.08.2023
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха
Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:22
2023-08-03T17:16
происшествия
воскресенск
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московской в Воскресенске. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 "квадратов". "Произошло обрушение кровли", — сказал собеседник агентства.
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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха

В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха по производству аккумуляторов

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиДым пожара в Воскресенске
Дым пожара в Воскресенске - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Дым пожара в Воскресенске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московской в Воскресенске. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 "квадратов".
"Произошло обрушение кровли", — сказал собеседник агентства.
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