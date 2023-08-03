https://ria.ru/20230803/krovlya-1887988530.html

В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха

В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха - РИА Новости, 03.08.2023

В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха

Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:22

2023-08-03T15:22

2023-08-03T17:16

происшествия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московской в Воскресенске. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 "квадратов". "Произошло обрушение кровли", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html

воскресенск

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2023

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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)