https://ria.ru/20230803/krovlya-1887988530.html
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха - РИА Новости, 03.08.2023
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха
Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:22
2023-08-03T15:22
2023-08-03T17:16
происшествия
воскресенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887989424_0:113:800:563_1920x0_80_0_0_82ec2f65fef748b29daf5343b95d0b98.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кровля горящего цеха по производству аккумуляторов обрушилась в подмосковном Воскресенске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее главк сообщил о возгорании в цехе по производству кислородных аккумуляторов на улице Московской в Воскресенске. Из горящего здания были эвакуированы семь человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 "квадратов". "Произошло обрушение кровли", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html
воскресенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887989424_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_7c8b40fa27dd0049681292a049f2e5db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха
В подмосковном Воскресенске обрушилась кровля горящего цеха по производству аккумуляторов