https://ria.ru/20230803/krasnoyarsk-1887954812.html

В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.08.2023

В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске продлили до субботы введенный со среды режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, говорится на сайте Среднесибирского... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:32

2023-08-03T13:32

2023-08-03T13:32

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. В Красноярске продлили до субботы введенный со среды режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "C 19 часов 3 августа 2023 года до 13 часов 5 августа 2023 года на территории города Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении. На портале управления также сообщается, что в пятницу в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха днем местами +30 градусов, ночью и утром в центральных и южных районах местами туман.

https://ria.ru/20230803/kazan-1887921243.html

красноярск

красноярский край

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красноярск, красноярский край