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В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.08.2023
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13:32 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/krasnoyarsk-1887954812.html
В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.08.2023
В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили до субботы введенный со среды режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, говорится на сайте Среднесибирского... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:32
2023-08-03T13:32
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. В Красноярске продлили до субботы введенный со среды режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "C 19 часов 3 августа 2023 года до 13 часов 5 августа 2023 года на территории города Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении. На портале управления также сообщается, что в пятницу в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха днем местами +30 градусов, ночью и утром в центральных и южных районах местами туман.
https://ria.ru/20230803/kazan-1887921243.html
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красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске режим "черного неба" продлили до 5 августа

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. В Красноярске продлили до субботы введенный со среды режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"C 19 часов 3 августа 2023 года до 13 часов 5 августа 2023 года на территории города Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
На портале управления также сообщается, что в пятницу в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха днем местами +30 градусов, ночью и утром в центральных и южных районах местами туман.
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