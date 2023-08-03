https://ria.ru/20230803/kontrolery-1887901494.html

В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства

В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства - РИА Новости, 03.08.2023

В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства

Контролеры "Организатора перевозок" совместно с полицией регулярно проводят проверки на маршрутах наземного транспорта Москвы, где часто встречаются безбилетные РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:34

2023-08-03T08:34

москва

общество

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Контролеры "Организатора перевозок" совместно с полицией регулярно проводят проверки на маршрутах наземного транспорта Москвы, где часто встречаются безбилетные пассажиры, это позволило выявить 245 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Проверка у безбилетников документов помогает находить и других нарушителей. С начала года среди не оплативших проезд пассажиров оказались 245 человек с нарушениями миграционного законодательства. Некоторых из них уже депортировали из России", — сказано в сообщении. Отмечается что контролеры не только проверяют оплату проезда, но и следят за безопасностью в транспорте.

https://ria.ru/20230719/okhrannik-1885042343.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество