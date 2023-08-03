https://ria.ru/20230803/kontrolery-1887901494.html
В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства
В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства - РИА Новости, 03.08.2023
В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства
Контролеры "Организатора перевозок" совместно с полицией регулярно проводят проверки на маршрутах наземного транспорта Москвы, где часто встречаются безбилетные РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:34
2023-08-03T08:34
2023-08-03T08:34
москва
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Контролеры "Организатора перевозок" совместно с полицией регулярно проводят проверки на маршрутах наземного транспорта Москвы, где часто встречаются безбилетные пассажиры, это позволило выявить 245 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Проверка у безбилетников документов помогает находить и других нарушителей. С начала года среди не оплативших проезд пассажиров оказались 245 человек с нарушениями миграционного законодательства. Некоторых из них уже депортировали из России", — сказано в сообщении. Отмечается что контролеры не только проверяют оплату проезда, но и следят за безопасностью в транспорте.
https://ria.ru/20230719/okhrannik-1885042343.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве контролеры выявили нарушителей миграционного законодательства
Контролеры транспорта Москвы выявили 245 нарушителей миграционного законодательства