https://ria.ru/20230803/kontrol-1887954074.html

Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары

Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары - РИА Новости, 03.08.2023

Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары

Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:28

2023-08-03T13:28

2023-08-03T13:28

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что пожарные и спасатели патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. "Организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - пояснил Бирюков. По его словам, каждый расчет состоит из трех специалистов и одной поливомоечной машины, которая способна быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к насосу автомобиля можно подключить пожарный рукав, что позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению, особенно если водоисточники находятся в удалении. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии пожароопасного сезона в Москве были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Он добавил, что в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее были обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам.

https://ria.ru/20230803/moskva-1887906807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, цао, тинао, городское хозяйство москвы, погода, комплекс городского хозяйства москвы, общество