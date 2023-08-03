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Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары - РИА Новости, 03.08.2023
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13:28 03.08.2023
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Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары
Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары - РИА Новости, 03.08.2023
Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары
Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:28
2023-08-03T13:28
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москва
петр бирюков
цао
тинао
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что пожарные и спасатели патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. "Организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - пояснил Бирюков. По его словам, каждый расчет состоит из трех специалистов и одной поливомоечной машины, которая способна быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к насосу автомобиля можно подключить пожарный рукав, что позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению, особенно если водоисточники находятся в удалении. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии пожароопасного сезона в Москве были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Он добавил, что в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее были обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам.
https://ria.ru/20230803/moskva-1887906807.html
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москва, петр бирюков, цао, тинао, городское хозяйство москвы, погода, комплекс городского хозяйства москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЦАО, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество

Контроль пожарной безопасности усилен в Москве из-за жары

© iStock.com / ImgorthandДевочка фотографирует растение в парке
Девочка фотографирует растение в парке - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© iStock.com / Imgorthand
Девочка фотографирует растение в парке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в лесопарковых зонах из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30-35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что пожарные и спасатели патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.
"Организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - пояснил Бирюков.
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По его словам, каждый расчет состоит из трех специалистов и одной поливомоечной машины, которая способна быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к насосу автомобиля можно подключить пожарный рукав, что позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению, особенно если водоисточники находятся в удалении.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии пожароопасного сезона в Москве были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров.
Он добавил, что в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее были обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЦАОТиНАОГородское хозяйство МосквыПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыОбщество
 
 
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