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СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.08.2023 (обновлено: 17:18 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/kontrakty-1888015195.html
СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму
СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму
Министерство обороны США в настоящее время работает над заключением контрактов по поставкам оружия для Украины на общую сумму почти 40 миллиардов долларов,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:46
2023-08-03T17:18
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
пентагон
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает над заключением контрактов по поставкам оружия для Украины на общую сумму почти 40 миллиардов долларов, сообщает журналист газеты Politico. "Пентагон работает над заключением контрактов почти на 40 миллиардов долларов для поставок Украине и пополнению военных запасов США, продолжая отправку боеприпасов, транспортных средств и ракет Киеву", - говорится в сообщении журналиста издания, опубликованном в Twitter. Уточняется, что 16,4 миллиарда долларов из общей суммы относятся к средствам, выделенным США в рамках "инициативы по помощи в безопасности Украине", а еще 20,5 миллиарда долларов - для восполнения запасов оружия американской армии, отправленных Киеву по решениям президента США Джо Байдена. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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сша, украина, в мире, пентагон
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Пентагон
СМИ: США работают над контрактами по оружию для Украины на крупную сумму

Politico: США работают над контрактами по оружию для Украины на 16,4 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает над заключением контрактов по поставкам оружия для Украины на общую сумму почти 40 миллиардов долларов, сообщает журналист газеты Politico.
«
"Пентагон работает над заключением контрактов почти на 40 миллиардов долларов для поставок Украине и пополнению военных запасов США, продолжая отправку боеприпасов, транспортных средств и ракет Киеву", - говорится в сообщении журналиста издания, опубликованном в Twitter.
Уточняется, что 16,4 миллиарда долларов из общей суммы относятся к средствам, выделенным США в рамках "инициативы по помощи в безопасности Украине", а еще 20,5 миллиарда долларов - для восполнения запасов оружия американской армии, отправленных Киеву по решениям президента США Джо Байдена.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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