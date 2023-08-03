https://ria.ru/20230803/kontrakt-1888005763.html
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев - РИА Новости, 03.08.2023
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев
По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:19
2023-08-03T16:19
2023-08-03T23:57
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882134514_0:34:3045:1747_1920x0_80_0_0_3c468ce96e6bfae6731cad1853dff0b1.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20230803/voennye-1888006383.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882134514_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_120ea1043b66b0b6b7a35e904fa3200c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, дмитрий медведев, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев
Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 231 тысячи человек