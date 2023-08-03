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Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев - РИА Новости, 03.08.2023
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16:19 03.08.2023 (обновлено: 23:57 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/kontrakt-1888005763.html
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев - РИА Новости, 03.08.2023
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев
По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:19
2023-08-03T23:57
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
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вооруженные силы рф, дмитрий медведев, россия, безопасность
Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев

Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 231 тысячи человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Брошюра и паспорт в центре оформления на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
"По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Вооруженные силы РФДмитрий МедведевРоссияБезопасность
 
 
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