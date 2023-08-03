https://ria.ru/20230803/kontrakt-1888005763.html

Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев

Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев - РИА Новости, 03.08.2023

Контракт с Минобороны подписали более 231 тысячи человек, заявил Медведев

По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:19

2023-08-03T16:19

2023-08-03T23:57

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882134514_0:34:3045:1747_1920x0_80_0_0_3c468ce96e6bfae6731cad1853dff0b1.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. По данным Минобороны, более 231 тысячи человек принято на службу в ВС России, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев."По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20230803/voennye-1888006383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, дмитрий медведев, россия, безопасность