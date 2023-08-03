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В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре - РИА Новости, 03.08.2023
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11:21 03.08.2023 (обновлено: 11:22 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/konflikt-1887925360.html
В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре
В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре - РИА Новости, 03.08.2023
В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре
Полиция в Челябинской области ведет поиск участника конфликта в баре города Юрюзань, который произошел 22 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:21
2023-08-03T11:22
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Полиция в Челябинской области ведет поиск участника конфликта в баре города Юрюзань, который произошел 22 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Златоусту, сообщается, что в городе Юрюзань в июле в баре произошел конфликт между участником СВО Антоном Чашкиным и Кароматулло Ашурмахмадом. Со слов очевидцев, Ашурмахмад назвал Антона агрессором, предложил разобраться на улице и, пока они шли, развернулся и исподтишка ударил оппонента, тот упал и головой ударился о ступеньки. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Как сообщил информпортал 74.ru, пострадавший умер в больнице. "Инцидент произошел 22 июля в баре города Юрюзань "Кайф". В настоящее время в розыске подозреваемого задействованы сотрудники местной полиции и областного ГУМВД, самые опытные сотрудники уголовного розыска", - сообщили в пресс-службе. Материалы дела из полиции переданы в СК, добавили в ГУМВД. В следственном управлении СК РФ по региону комментировать информацию по данному факту отказались. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области умер участник спецоперации после конфликта в баре

В Челябинской области участник спецоперации умер в больнице после конфликта в баре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Полиция в Челябинской области ведет поиск участника конфликта в баре города Юрюзань, который произошел 22 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Златоусту, сообщается, что в городе Юрюзань в июле в баре произошел конфликт между участником СВО Антоном Чашкиным и Кароматулло Ашурмахмадом. Со слов очевидцев, Ашурмахмад назвал Антона агрессором, предложил разобраться на улице и, пока они шли, развернулся и исподтишка ударил оппонента, тот упал и головой ударился о ступеньки. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Как сообщил информпортал 74.ru, пострадавший умер в больнице.
«
"Инцидент произошел 22 июля в баре города Юрюзань "Кайф". В настоящее время в розыске подозреваемого задействованы сотрудники местной полиции и областного ГУМВД, самые опытные сотрудники уголовного розыска", - сообщили в пресс-службе.
Материалы дела из полиции переданы в СК, добавили в ГУМВД. В следственном управлении СК РФ по региону комментировать информацию по данному факту отказались.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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