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Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс

Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс - РИА Новости, 03.08.2023

Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс

Первый безвизовый рейс между Хабаровском и китайским городом Фуюань в провинции Хэйлунцзян состоится на этой неделе, сообщила в телеграм-канале министр туризма... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T01:13

2023-08-03T01:13

2023-08-03T01:13

туризм

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фуюань

китай

хэйлунцзян

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ХАБАРОВСК, 3 авг – РИА Новости. Первый безвизовый рейс между Хабаровском и китайским городом Фуюань в провинции Хэйлунцзян состоится на этой неделе, сообщила в телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.Она отметила, что регион с нетерпением ждал этой возможности. "Безвизовый туристический обмен — самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР", — написала Пунтус.До Фуюаня из Хабаровска можно добраться по реке Амур примерно за два часа. Впервые после трехлетнего ковидного перерыва более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай 10 июня. Тогда визы выдавались по прибытии.Пунтус указала, что до пандемии международный маршрут до города Фуюаня пользовался популярностью граждан двух стран. В 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, указывает правительство региона.Накануне министерство экономического развития РФ сообщило, что безвизовый режим с Китаем восстановлен. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа КНР готова принимать группы наших соотечественников. В июле состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.Фуюань — это крупный промышленный и торговый центр провинции Хэйлунцзян, который славится своими парками, храмами и мостами. Туристы могут посетить знаменитый парк "Драконий источник", где находится самый большой в мире фонтан в виде дракона, или погулять по старинному мосту "Девять изгибов", который соединяет два берега Амура.

https://ria.ru/20230801/bezviz-1887646498.html

фуюань

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, фуюань, китай, хэйлунцзян, куда можно лететь, туризм