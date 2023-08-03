https://ria.ru/20230803/kitay-1887826300.html
Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс
Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс - РИА Новости, 03.08.2023
Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс
Первый безвизовый рейс между Хабаровском и китайским городом Фуюань в провинции Хэйлунцзян состоится на этой неделе, сообщила в телеграм-канале министр туризма... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:13
2023-08-03T01:13
2023-08-03T01:13
туризм
новости - туризм
фуюань
китай
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ХАБАРОВСК, 3 авг – РИА Новости. Первый безвизовый рейс между Хабаровском и китайским городом Фуюань в провинции Хэйлунцзян состоится на этой неделе, сообщила в телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.Она отметила, что регион с нетерпением ждал этой возможности. "Безвизовый туристический обмен — самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР", — написала Пунтус.До Фуюаня из Хабаровска можно добраться по реке Амур примерно за два часа. Впервые после трехлетнего ковидного перерыва более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай 10 июня. Тогда визы выдавались по прибытии.Пунтус указала, что до пандемии международный маршрут до города Фуюаня пользовался популярностью граждан двух стран. В 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, указывает правительство региона.Накануне министерство экономического развития РФ сообщило, что безвизовый режим с Китаем восстановлен. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа КНР готова принимать группы наших соотечественников. В июле состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.Фуюань — это крупный промышленный и торговый центр провинции Хэйлунцзян, который славится своими парками, храмами и мостами. Туристы могут посетить знаменитый парк "Драконий источник", где находится самый большой в мире фонтан в виде дракона, или погулять по старинному мосту "Девять изгибов", который соединяет два берега Амура.
https://ria.ru/20230801/bezviz-1887646498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, фуюань, китай, хэйлунцзян, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Фуюань, Китай, Хэйлунцзян, куда можно лететь, Туризм
Между Хабаровском и китайским Фуюанем состоится первый безвизовый рейс
Первый рейс по безвизовому режиму состоится между Хабаровском и китайским Фуюанем
ХАБАРОВСК, 3 авг – РИА Новости. Первый безвизовый рейс между Хабаровском и китайским городом Фуюань в провинции Хэйлунцзян состоится на этой неделе, сообщила в телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
Она отметила, что регион с нетерпением ждал этой возможности. "Безвизовый туристический обмен — самый удобный и востребованный способ пересечения государственной границы как для российских, так и китайских путешественников. Особенно учитывая близость границ Хабаровского края и КНР", — написала Пунтус.
До Фуюаня из Хабаровска
можно добраться по реке Амур
примерно за два часа. Впервые после трехлетнего ковидного перерыва более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай
10 июня. Тогда визы выдавались по прибытии.
Пунтус указала, что до пандемии международный маршрут до города Фуюаня пользовался популярностью граждан двух стран. В 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, указывает правительство региона.
Накануне министерство экономического развития РФ
сообщило, что безвизовый режим с Китаем восстановлен. От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа КНР готова принимать группы наших соотечественников. В июле состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.
Фуюань — это крупный промышленный и торговый центр провинции Хэйлунцзян, который славится своими парками, храмами и мостами. Туристы могут посетить знаменитый парк "Драконий источник", где находится самый большой в мире фонтан в виде дракона, или погулять по старинному мосту "Девять изгибов", который соединяет два берега Амура.
Безвизовый режим для тургрупп с Китаем пока заработал только в одну сторону