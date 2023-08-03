https://ria.ru/20230803/kantselyarizmy-1887912636.html

Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов

Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов - РИА Новости, 03.08.2023

Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:18

2023-08-03T10:18

2023-08-03T10:23

россия

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. "Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20200510/1571181399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика