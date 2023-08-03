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Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов - РИА Новости, 03.08.2023
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10:18 03.08.2023 (обновлено: 10:23 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/kantselyarizmy-1887912636.html
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов - РИА Новости, 03.08.2023
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:18
2023-08-03T10:23
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. "Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов".
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов

Песков призвал чиновников в общении с народом использовать простой русский язык

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык.
"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа".
Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов".
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