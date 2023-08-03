https://ria.ru/20230803/kantselyarizmy-1887912636.html
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов - РИА Новости, 03.08.2023
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:18
2023-08-03T10:18
2023-08-03T10:23
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык. "Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20200510/1571181399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов
Песков призвал чиновников в общении с народом использовать простой русский язык
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предлагает
чиновникам отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык.
"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа".
Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов".
“Скажи по-человечески”. Избавляемся от канцеляризмов