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Премьер Камбоджи назвал условие возвращения на пост - РИА Новости, 03.08.2023
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10:00 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/kambodzha-1887909982.html
Премьер Камбоджи назвал условие возвращения на пост
Премьер Камбоджи назвал условие возвращения на пост - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Камбоджи назвал условие возвращения на пост
Уходящий в отставку премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что если жизни его сына, нового премьера страны Хун Манета в какой-то момент в будущем будет... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:00
2023-08-03T10:00
в мире
камбоджа
пномпень
хун сен
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что если жизни его сына, нового премьера страны Хун Манета в какой-то момент в будущем будет угрожать опасность, то он вернется на этот пост. Ранее сегодня Хун Сен обратился к гражданам страны по национальному телевидению и объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну Хун Манету. Королевское распоряжение о назначении нового премьера выйдет 7 августа, а Хун Сен окончательно будет освобожден от своих обязанностей 22 августа. "Я хотел бы предупредить вас, что если моему сыну будет угрожать смерть, я вернусь на пост премьер-министра. Уже потом я решу, кто может быть (следующим - ред.) премьер-министром", - заявил Хун Сен во время церемонии открытия третьего транспортного кольца Пномпеня в четверг. По данным камбоджийского портала Dap-news, Хун Сен объяснил, что таким образом он надеется предотвратить погружение страны в хаос и обеспечить благополучие камбоджийцев. Выборы прошли в Камбодже 23 июля. По информации избиркома Камбоджи, явка избирателей на участки составила 84,58%, или 8,2 миллиона человек из 9,7 миллиона избирателей, имеющих право голосовать на парламентских выборах. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), по предварительным данным, победила, получив 120 из 125 мест. После выборов глава НПК и многолетний бессменный премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230706/kambodzha-1882549108.html
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в мире, камбоджа, пномпень, хун сен
В мире, Камбоджа, Пномпень, Хун Сен
Премьер Камбоджи назвал условие возвращения на пост

Премьер Камбоджи заявил, что вернется на пост в случае угрозы жизни сменяющего его сына

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что если жизни его сына, нового премьера страны Хун Манета в какой-то момент в будущем будет угрожать опасность, то он вернется на этот пост.
Ранее сегодня Хун Сен обратился к гражданам страны по национальному телевидению и объявил, что уходит в отставку и передает пост своему сыну Хун Манету. Королевское распоряжение о назначении нового премьера выйдет 7 августа, а Хун Сен окончательно будет освобожден от своих обязанностей 22 августа.
"Я хотел бы предупредить вас, что если моему сыну будет угрожать смерть, я вернусь на пост премьер-министра. Уже потом я решу, кто может быть (следующим - ред.) премьер-министром", - заявил Хун Сен во время церемонии открытия третьего транспортного кольца Пномпеня в четверг. По данным камбоджийского портала Dap-news, Хун Сен объяснил, что таким образом он надеется предотвратить погружение страны в хаос и обеспечить благополучие камбоджийцев.
Выборы прошли в Камбодже 23 июля. По информации избиркома Камбоджи, явка избирателей на участки составила 84,58%, или 8,2 миллиона человек из 9,7 миллиона избирателей, имеющих право голосовать на парламентских выборах. Правящая Народная партия Камбоджи (НПК), по предварительным данным, победила, получив 120 из 125 мест. После выборов глава НПК и многолетний бессменный премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что уходит в отставку.
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В миреКамбоджаПномпеньХун Сен
 
 
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