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В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков
В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков - РИА Новости, 03.08.2023
В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков
Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в покушении на убийство подростков, которых они избили в центре города, сообщило региональное... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:24
2023-08-03T12:24
2023-08-03T12:24
нижний новгород
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в покушении на убийство подростков, которых они избили в центре города, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская группа молодых людей напала на трех 18-летних подростков, нанеся им телесные повреждения в область головы. Противоправные действия были пресечены прохожими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц). "По подозрению в совершении преступления следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками управления МВД России по Нижнему Новгороду задержаны трое местных жителей. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении СУСК. По данным местных СМИ, группа мужчин напала на юношей из-за крашенных волос. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, среди задержанных по горячим следам подозреваемых – "двое жителей Нижнего Новгорода в возрасте 16 лет и 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья". По словам потерпевших, "причиной конфликта стал внешний вид одного из них".
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нижний новгород, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Новгород, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков
В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков в центре города
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости.
Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в покушении на убийство подростков, которых они избили в центре города, сообщило региональное следственное управление
СК РФ.
По версии следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская группа молодых людей напала на трех 18-летних подростков, нанеся им телесные повреждения в область головы. Противоправные действия были пресечены прохожими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц).
«
"По подозрению в совершении преступления следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками управления МВД России по Нижнему Новгороду задержаны трое местных жителей. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении СУСК.
По данным местных СМИ, группа мужчин напала на юношей из-за крашенных волос.
Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, среди задержанных по горячим следам подозреваемых – "двое жителей Нижнего Новгорода в возрасте 16 лет и 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья". По словам потерпевших, "причиной конфликта стал внешний вид одного из них".
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