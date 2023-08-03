https://ria.ru/20230803/izbienie-1887936799.html

В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков

В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков - РИА Новости, 03.08.2023

В Нижнем Новгороде задержали троих жителей после избиения подростков

Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в покушении на убийство подростков, которых они избили в центре города, сообщило региональное... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:24

2023-08-03T12:24

2023-08-03T12:24

нижний новгород

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода задержаны по подозрению в покушении на убийство подростков, которых они избили в центре города, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, ночью 1 августа на улице Большая Покровская группа молодых людей напала на трех 18-летних подростков, нанеся им телесные повреждения в область головы. Противоправные действия были пресечены прохожими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц). "По подозрению в совершении преступления следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками управления МВД России по Нижнему Новгороду задержаны трое местных жителей. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении СУСК. По данным местных СМИ, группа мужчин напала на юношей из-за крашенных волос. Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, среди задержанных по горячим следам подозреваемых – "двое жителей Нижнего Новгорода в возрасте 16 лет и 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья". По словам потерпевших, "причиной конфликта стал внешний вид одного из них".

https://ria.ru/20230802/srok-1887810357.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)