https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html

"ФосАгро" за 10 лет инвестировала в развитие более 390 миллиардов рублей

"ФосАгро" за 10 лет инвестировала в развитие более 390 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.08.2023

"ФосАгро" за 10 лет инвестировала в развитие более 390 миллиардов рублей

За 10 лет реализации масштабной инвестиционной программы компания "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, инвестировала... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:52

2023-08-03T14:52

2023-08-03T14:52

фосагро

андрей гурьев

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За 10 лет реализации масштабной инвестиционной программы компания "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, инвестировала в развитие более 390 миллиардов рублей, что позволило увеличить объемы выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 миллиона тонн в 2013 году до 11,1 миллиона тонн в 2022 году, сообщает компания. За это время производительность труда на предприятиях компании выросла в 2,7 раза, средняя заработная плата - в 2,5 раза, а поставки на приоритетный внутренний рынок увеличились почти вдвое - с 1,5 до 2,9 миллиона тонн. Как отметили в "ФосАгро", к реализации инвестпрограммы компания приступила после избрания ровно 10 лет назад генеральным директором Андрея Гурьева. В этот же период поддержка "ФосАгро" социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз - с 1,9 миллиарда рублей до 12,9 миллиарда рублей, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 миллиардов рублей. В марте 2022 года Андрей Гурьев покинул компанию и сосредоточился на отстаивании интересов отрасли в целом и задачах обеспечения продовольственной безопасности России, возглавив Российскую ассоциацию производителей удобрений. "ФосАгро" строго придерживается курса на активное инвестиционное развитие, ежегодное увеличение производственных показателей и вклада в поддержку социальной сферы. В ближайшие пять лет "ФосАгро" намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей, в том числе почти 67 миллиардов в 2023 году – на 6% больше, чем рекордные капвложения прошлого года. Это станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности России на годы вперёд", - отметил в ходе производственного совещания, на котором были подведены итоги 10-летнего инвестиционного цикла, генеральный директор компании Михаил Рыбников.

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, андрей гурьев, новости компаний - экономика