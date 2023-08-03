Клиенты "Ингосстраха" надежно обеспечены автозапчастями
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве
Люди в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве
"Ингосстрах" обеспечивает своих клиентов необходимыми автозапчастями в условиях их дефицита. Совместно с партнерами "Ингосстрах" использует все ресурсы, чтобы клиент мог оперативно получить отремонтированный автомобиль и в комфортные для него сроки снова сесть за руль своего транспортного средства.
В настоящее время многие техцентры ощущают дефицит автомобильных деталей. "Ингосстрах" еще в 2022 году начал искать пути обеспечения своих клиентов необходимыми запчастями. Благодаря успешной реализации данного проекта, удалось существенно сократить сроки ремонта автомобилей: сотни клиентов компании получают отремонтированные транспортные средства ежедневно.
В "Ингосстрахе" накоплена обширная база по ремонту автомобилей. Она состоит из деталей, которые наиболее часто использовались в ремонте в течение последнего года. Многолетний опыт компании позволяет выбирать оптимальный состав заказа всех необходимых деталей для ремонта автомобилей разных марок и моделей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В настоящее время полноценно работают два формата: срочный заказ под конкретный ремонт, а также заказ крупных партий деталей, в доставке которых задействованы морские перевозки. Программа рассчитана на все группы клиентов, доступна на всей территории России и действует в различных условиях. Например, при организации доставки редкой детали с другого континента, которую могут обеспечить партнеры "Ингосстраха", так как компания нацелена на предоставление комфортного и своевременного сервиса своим клиентам.
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"Благодаря разработанной программе "Ингосстраху" удалось сократить средние сроки серьезных ремонтов автомобилей до семи дней. Плюс нашим клиентам доступен экспресс-ремонт даже дефицитными позициями. Команда "Ингосстраха" совместно с партнерами активно и уверенно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны все необходимые запчасти, которые привозятся заранее на основе нашей прогнозной модели. Программа распространяется на все продукты автострахования, в которых подразумевается натуральная форма возмещения", – уточняет директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Максим Дмитриев.
"Ингосстрах" продолжит активную работу с партнерами для дальнейшего обеспечения своих клиентов оптимальным сервисом.
© СПАО "Ингосстрах"СПАО "Ингосстрах"
© СПАО "Ингосстрах"
СПАО "Ингосстрах"