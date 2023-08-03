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В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2023
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13:32 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/infrastruktura-1887954925.html
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2023
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры
Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:32
2023-08-03T13:32
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство. "Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал президент.
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экономика, владимир путин, общество
Экономика, Владимир Путин, Общество
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры

Путин: в России сохранили объемы финансирования программ для развития инфраструктуры

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин.
Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство.
"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал президент.
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ЭкономикаВладимир ПутинОбщество
 
 
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