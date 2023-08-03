https://ria.ru/20230803/infrastruktura-1887954925.html

В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры

В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2023

В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры

Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:32

2023-08-03T13:32

2023-08-03T13:32

экономика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство. "Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал президент.

https://ria.ru/20230721/arktika-1885386941.html

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экономика, владимир путин, общество