https://ria.ru/20230803/infrastruktura-1887954925.html
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2023
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры
Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:32
2023-08-03T13:32
2023-08-03T13:32
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство. "Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал президент.
https://ria.ru/20230721/arktika-1885386941.html
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экономика, владимир путин, общество
Экономика, Владимир Путин, Общество
В России сохранили объемы финансирования программ развития инфраструктуры
Путин: в России сохранили объемы финансирования программ для развития инфраструктуры
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин.
Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство.
"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - сказал президент.
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике