https://ria.ru/20230803/informatsiya-1888063225.html

Песков заявил, что каналы доведения информации не так важны, как смыслы

Песков заявил, что каналы доведения информации не так важны, как смыслы - РИА Новости, 03.08.2023

Песков заявил, что каналы доведения информации не так важны, как смыслы

Каналы доведения информации до людей не столь важны, они имеют второстепенное значение, важны смыслы, и в российском обществе сейчас есть консолидирующие... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:12

2023-08-03T20:12

2023-08-03T20:12

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Каналы доведения информации до людей не столь важны, они имеют второстепенное значение, важны смыслы, и в российском обществе сейчас есть консолидирующие смыслы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Важны не столько сами каналы доведения информации до людей. То есть не столько медиа сами. Мне кажется, это имеет второстепенное значение. Это больше относится к категории технологий, развития технологий. Нам важны смыслы, которые мы передаем через эти каналы. И вот здесь самое главное, самое ответственное и самое сложное", - сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов", видео опубликовано в Мастерской новых медиа. Песков отметил, что пять лет назад не было мира Telegram-каналов. "И поэтому какие новые субмиры появятся через пять лет, и тем более к 2050 году, я не знаю. Может быть это знаете вы", - сказал он. "Есть смыслы, которые должны консолидировать всю страну, все общество. И мы четко видим сейчас в нашем обществе эти смыслы", - добавил Песков. Он подчеркнул, что "формулировать эти смыслы нужно простым доступным великим русским языком".

https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html

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общество, россия, дмитрий песков