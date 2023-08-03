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Группировка ИГ* сообщила о гибели своего лидера - РИА Новости, 03.08.2023
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20:18 03.08.2023 (обновлено: 20:29 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/gibel-1888063638.html
Группировка ИГ* сообщила о гибели своего лидера
Группировка ИГ* сообщила о гибели своего лидера - РИА Новости, 03.08.2023
Группировка ИГ* сообщила о гибели своего лидера
Группировка "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и РИА Новости, 03.08.2023
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турция
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя группировки. Президент Турции Тайип Эрдоган в конце апреля сообщал, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала лидера ИГ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии. Представитель террористической организации утверждает, что главарь группировки был убит в ходе столкновений с террористической группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Однако он не указывает, когда именно он был ликвидирован. Новым главарем группировки объявлен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши. Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ* в конце прошлого года после ликвидации сирийской правительственной армией предыдущего главаря Абу аль-Хасана аль-Кураши.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
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россия, турция, сирия
Россия, Турция, Сирия
Группировка ИГ* сообщила о гибели своего лидера

AFP: в ИГ объявили о назначении нового лидера после убийства главаря группировки

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя группировки.
Президент Турции Тайип Эрдоган в конце апреля сообщал, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала лидера ИГ* Абу аль-Хусейна аль-Кураши в ходе операции в Сирии.
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Представитель террористической организации утверждает, что главарь группировки был убит в ходе столкновений с террористической группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Однако он не указывает, когда именно он был ликвидирован.
Новым главарем группировки объявлен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.
Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ* в конце прошлого года после ликвидации сирийской правительственной армией предыдущего главаря Абу аль-Хасана аль-Кураши.
* Террористическая организация, запрещена в России
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