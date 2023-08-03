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СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 03.08.2023
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09:26 03.08.2023 (обновлено: 10:10 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html
СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина
СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина
Германия, которая была движущей силой экономики Евросоюза, рискует снова стать "больным человеком Европы", пишет японское онлайн-издание JB Press. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:26
2023-08-03T10:10
германия
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Германия, которая была движущей силой экономики Евросоюза, рискует снова стать "больным человеком Европы", пишет японское онлайн-издание JB Press."Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма", — замечает автор материала Кадзухико Фудзи.Он заметил, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Помимо этого, отказ от российского газа сильно отразился на немецкой химической промышленности, считающейся драйвером экономики страны. Берлин смог закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на ресурс постоянно растут.Заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности также переносятся за границу из-за высоких цен на газ, что приводит к опасениям за будущее производства, резюмировал автор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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германия, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Германия, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина

JB Press: В Германии начался экономический спад после отказа от российского газа

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Германия, которая была движущей силой экономики Евросоюза, рискует снова стать "больным человеком Европы", пишет японское онлайн-издание JB Press.
"Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма", — замечает автор материала Кадзухико Фудзи.
Он заметил, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Помимо этого, отказ от российского газа сильно отразился на немецкой химической промышленности, считающейся драйвером экономики страны. Берлин смог закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на ресурс постоянно растут.
Заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности также переносятся за границу из-за высоких цен на газ, что приводит к опасениям за будущее производства, резюмировал автор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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