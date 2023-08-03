https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html

СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина

СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина - РИА Новости, 03.08.2023

СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина

Германия, которая была движущей силой экономики Евросоюза, рискует снова стать "больным человеком Европы", пишет японское онлайн-издание JB Press. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:26

2023-08-03T09:26

2023-08-03T10:10

германия

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Германия, которая была движущей силой экономики Евросоюза, рискует снова стать "больным человеком Европы", пишет японское онлайн-издание JB Press."Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма", — замечает автор материала Кадзухико Фудзи.Он заметил, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Помимо этого, отказ от российского газа сильно отразился на немецкой химической промышленности, считающейся драйвером экономики страны. Берлин смог закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на ресурс постоянно растут.Заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности также переносятся за границу из-за высоких цен на газ, что приводит к опасениям за будущее производства, резюмировал автор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html

германия

россия

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германия, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире