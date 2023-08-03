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Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев - РИА Новости, 03.08.2023
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13:23 03.08.2023 (обновлено: 15:29 03.08.2023)
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Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев - РИА Новости, 03.08.2023
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев
Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:23
2023-08-03T15:29
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов."Постановляю: предоставить гражданам Российской Федерации &lt;...&gt;, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, &lt;...&gt; страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в указе.Речь в документе идет о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.В случае гибели гражданина от боевой травмы во время службы в добровольческом формировании или в течение года после окончания контракта страховая компенсация составит 3,13 миллиона рублей.Инвалиды I группы получат 2,35 миллиона рублей, II группы — 1,56 миллиона, III группы — 782,9 тысячи рублей.За тяжелое увечье полагается страховка в 313,17 тысячи рублей, легкое увечье — 78,29 тысячи.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев

Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов.
"Постановляю: предоставить гражданам Российской Федерации <...>, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, <...> страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в указе.
Речь в документе идет о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.
В случае гибели гражданина от боевой травмы во время службы в добровольческом формировании или в течение года после окончания контракта страховая компенсация составит 3,13 миллиона рублей.
Инвалиды I группы получат 2,35 миллиона рублей, II группы — 1,56 миллиона, III группы — 782,9 тысячи рублей.
За тяжелое увечье полагается страховка в 313,17 тысячи рублей, легкое увечье — 78,29 тысячи.
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