https://ria.ru/20230803/garantii-1887953343.html

Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев

Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев - РИА Новости, 03.08.2023

Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев

Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:23

2023-08-03T13:23

2023-08-03T15:29

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов."Постановляю: предоставить гражданам Российской Федерации <...>, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, <...> страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в указе.Речь в документе идет о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.В случае гибели гражданина от боевой травмы во время службы в добровольческом формировании или в течение года после окончания контракта страховая компенсация составит 3,13 миллиона рублей.Инвалиды I группы получат 2,35 миллиона рублей, II группы — 1,56 миллиона, III группы — 782,9 тысячи рублей.За тяжелое увечье полагается страховка в 313,17 тысячи рублей, легкое увечье — 78,29 тысячи.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, общество