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Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев - РИА Новости, 03.08.2023
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев
Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:23
2023-08-03T13:23
2023-08-03T15:29
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале правовых актов."Постановляю: предоставить гражданам Российской Федерации <...>, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, <...> страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в указе.Речь в документе идет о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.В случае гибели гражданина от боевой травмы во время службы в добровольческом формировании или в течение года после окончания контракта страховая компенсация составит 3,13 миллиона рублей.Инвалиды I группы получат 2,35 миллиона рублей, II группы — 1,56 миллиона, III группы — 782,9 тысячи рублей.За тяжелое увечье полагается страховка в 313,17 тысячи рублей, легкое увечье — 78,29 тысячи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев
Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ о страховых гарантиях для участников добровольческих военных формирований, документ опубликовали на портале
правовых актов.
"Постановляю: предоставить гражданам Российской Федерации <...>, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, <...> страховые гарантии в виде компенсации", — говорится в указе.
Речь в документе идет о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России
.
В случае гибели гражданина от боевой травмы во время службы в добровольческом формировании или в течение года после окончания контракта страховая компенсация составит 3,13 миллиона рублей.
Инвалиды I группы получат 2,35 миллиона рублей, II группы — 1,56 миллиона, III группы — 782,9 тысячи рублей.
За тяжелое увечье полагается страховка в 313,17 тысячи рублей, легкое увечье — 78,29 тысячи.
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