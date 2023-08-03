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На Кубани увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.08.2023
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Краснодарский край
 
17:01 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/finansirovanie-1888019948.html
На Кубани увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей
На Кубани увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.08.2023
На Кубани увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей
Власти Краснодарского края увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей, 75 процентов от общего объема направят на строительство и ремонт... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:01
2023-08-03T17:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей, 75 процентов от общего объема направят на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры Кубани. "Сегодня подводим итоги реализации нацпроектов в крае за семь месяцев. С последнего совещания в июне их финансирование увеличили еще на девять миллиардов рублей… Общий объем финансирования нацпроектов в 2023 году превышает 78 миллиардов рублей консолидированных средств – все они должны быть освоены", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания регионального проектного комитета. Он уточнил, что средства направят в том числе и на реализацию нового регионального проекта "Развитие общественного транспорта". В Краснодаре будет проложено 1,4 километра трамвайных путей, приобретено 40 трамваев и 16 электробусов. Опережающими темпами будет реконструировано 10 участков краевых дорог, которые были запланированы на 2024 год. По словам директора департамента организации проектной деятельности администрации Кубани Светланы Герих, 75 процентов финансирования от общего объема идут на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Лидерами рейтинга реализации нацпроектов в крае являются Успенский, Тихорецкий, Динской, Туапсинский районы и город-курорт Анапа. В числе отстающих – Гулькевичский, Красноармейский, Тбилисский, Староминский районы и Армавир, добавила Герих.
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вениамин кондратьев, краснодар, туапсинский район
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Туапсинский район
На Кубани увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей

Власти Краснодарского края увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили финансирование нацпроектов до 78 миллиардов рублей, 75 процентов от общего объема направят на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры Кубани.
«
"Сегодня подводим итоги реализации нацпроектов в крае за семь месяцев. С последнего совещания в июне их финансирование увеличили еще на девять миллиардов рублей… Общий объем финансирования нацпроектов в 2023 году превышает 78 миллиардов рублей консолидированных средств – все они должны быть освоены", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания регионального проектного комитета.
Он уточнил, что средства направят в том числе и на реализацию нового регионального проекта "Развитие общественного транспорта". В Краснодаре будет проложено 1,4 километра трамвайных путей, приобретено 40 трамваев и 16 электробусов. Опережающими темпами будет реконструировано 10 участков краевых дорог, которые были запланированы на 2024 год.
По словам директора департамента организации проектной деятельности администрации Кубани Светланы Герих, 75 процентов финансирования от общего объема идут на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Лидерами рейтинга реализации нацпроектов в крае являются Успенский, Тихорецкий, Динской, Туапсинский районы и город-курорт Анапа. В числе отстающих – Гулькевичский, Красноармейский, Тбилисский, Староминский районы и Армавир, добавила Герих.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарТуапсинский район
 
 
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