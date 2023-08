https://ria.ru/20230803/film-1888044679.html

Документальный фильм RTД получил международную премию Walk The Doc

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фильм документального телеканала RTД стал победителем малайзийского фестиваля Walk The Doc 2023, премия отмечает работы, посвященные экологии, защите природы и путешествиям, сообщила пресс-служба RT. "Фильм RTД "Чумработницы. Как живут женщины в семьях оленеводов" (английская версия - Tundra Wonder Mums) одержал победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" (Best Feature Documentary). Лента рассказывает о женщинах, которые в суровых условиях тундры занимаются домашним хозяйством и ведут быт своего кочевого семейства", - говорится в сообщении. В релизе указывается, что с момента выхода в эфир в 2011 году телеканал RTД выпустил более 1000 документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД завоевали десятки международных наград и собрали миллионы просмотров в соцсетях. RTД - документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. В эфире канала - документальные фильмы и сериалы, специальные программы, интервью и общественно-политические ток-шоу. Фильмы RTД посвящены важным политическим и социальным проблемам, они рассказывают о научных достижениях, жизни и традициях в разных уголках России и мира.

