https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html
Песков предрек рост изощренности фейков
Песков предрек рост изощренности фейков - РИА Новости, 03.08.2023
Песков предрек рост изощренности фейков
Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий, средства их обнаружения появляются с небольшим опозданием, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:42
2023-08-03T11:42
2023-08-03T11:42
общество
россия
технологии
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий, средства их обнаружения появляются с небольшим опозданием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне на форуме "Территория смыслов" во время выступления перед участниками смены "Убеждать", его слова приводит "Мастерская новых медиа" в своем Telegram-канале. "Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками. Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. Вы знаете, что нейросети готовят картинку, куда можно вставить лица. Сейчас есть программы, где можно поменять и голос, и интонацию. Если появляются фейки, то с небольшим опозданием появляются средства их обнаружения. Вам нужно обязательно владеть всей технологией, учиться и всегда проверять информацию в разных источниках", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
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общество, россия, технологии, дмитрий песков
Общество, Россия, Технологии, Дмитрий Песков
Песков предрек рост изощренности фейков
Песков заявил, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий