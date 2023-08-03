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В вологодском селе Верховажье пройдет фестиваль "Деревня – душа России"
В вологодском селе Верховажье пройдет фестиваль "Деревня – душа России" - РИА Новости, 03.08.2023
В вологодском селе Верховажье пройдет фестиваль "Деревня – душа России"
Фестиваль "Деревня – душа России" пройдет в селе Верховажье Вологодской области с 4 по 6 августа; он соберет участников фольклорных коллективов, мастеров... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:18
2023-08-03T17:18
2023-08-03T17:18
вологодская область
вологодская область
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ВОЛОГДА, 3 авг — РИА Новости. Фестиваль "Деревня – душа России" пройдет в селе Верховажье Вологодской области с 4 по 6 августа; он соберет участников фольклорных коллективов, мастеров народных промыслов, специалистов в сфере народной культуры, сообщает пресс-служба правительства области. По словам первого заместителя губернатора области Эдурда Зайнака, инициатива его проведения принадлежит фольклорным коллективам, впервые собравшимся в 2014 году в Тарногском районе Вологодчины. С тех пор фестиваль каждый год меняет место, чтобы как можно больше сельских территорий области смогли принять этот праздник. "Фестиваль "Деревня – душа России", без преувеличения, один из лучших в стране проектов, направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры. А для Вологодской области – это центральный форум такой направленности, проводимый в рамках мультиформатного проекта "Фестивальное лето", - приводит пресс-служба слова Зайнака. В программе фестиваля - концерты фольклорных коллективов, ярмарки изделий народных промыслов, выставки народного костюма, народных музыкальных инструментов, живописи, интерактивные программы народных игр и хороводов, говорится в пресс-релизе. По информации пресс-службы, ожидается, что фестиваль посетят порядка пяти тысяч человек. Закроется фестиваль 6 августа деревне Леушинской, где пройдет "деревенская лимпияда" – соревнование сельских тружеников в различных видах сельского труда, придуманный вологодским писателем Анатолием Ехаловым.
https://ria.ru/20230802/vologodchina-1887837291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
ВОЛОГДА, 3 авг — РИА Новости. Фестиваль "Деревня – душа России" пройдет в селе Верховажье Вологодской области с 4 по 6 августа; он соберет участников фольклорных коллективов, мастеров народных промыслов, специалистов в сфере народной культуры, сообщает пресс-служба правительства области.
По словам первого заместителя губернатора области Эдурда Зайнака, инициатива его проведения принадлежит фольклорным коллективам, впервые собравшимся в 2014 году в Тарногском районе Вологодчины
. С тех пор фестиваль каждый год меняет место, чтобы как можно больше сельских территорий области смогли принять этот праздник.
«
"Фестиваль "Деревня – душа России", без преувеличения, один из лучших в стране проектов, направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры. А для Вологодской области – это центральный форум такой направленности, проводимый в рамках мультиформатного проекта "Фестивальное лето", - приводит пресс-служба слова Зайнака.
В программе фестиваля - концерты фольклорных коллективов, ярмарки изделий народных промыслов, выставки народного костюма, народных музыкальных инструментов, живописи, интерактивные программы народных игр и хороводов, говорится в пресс-релизе. По информации пресс-службы, ожидается, что фестиваль посетят порядка пяти тысяч человек.
Закроется фестиваль 6 августа деревне Леушинской, где пройдет "деревенская лимпияда" – соревнование сельских тружеников в различных видах сельского труда, придуманный вологодским писателем Анатолием Ехаловым.
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