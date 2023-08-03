https://ria.ru/20230803/fesco-1887908635.html

В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте

В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте - РИА Новости, 03.08.2023

В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте

Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:50

2023-08-03T09:50

2023-08-03T09:50

россия

египет

африка

владимир путин

василий осьмаков

fesco

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании подобного и в Египте, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Андрей Северилов в рамках форума "Россия - Африка". Президент России Владимир Путин, выступая в июле 2023 года на саммите "Россия - Африка", предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье. "Мы абсолютно точно понимаем, принимаем и поддерживаем это предложение. Со своей стороны, можем также выразить мнение, что можно рассмотреть размещение подобного центра и в Египте - исходя из размера экономики этого государства и его географического расположения, предоставляющего широкие возможности для последующего транзита товаров, распределения их по континенту, в частности по Северной Африке - достаточно удобное и развитое сообщение, и в том числе практически со всеми странами Средиземноморья, с возможностью выхода в центральные африканские страны", - сказал Северилов. По его словам, Fesco было бы интересно инвестировать в создание такого ТЛЦ. "Было бы интересно. Мы абсолютно точно в этом заинтересованы при наличии поддержки со стороны государства", - отметил он. Северилов напомнил, что на одной из сессий в сессии форума "Россия - Африка", организованной РСПП, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков говорил об одобрении государством инициатив бизнеса в африканском направлении, но также признал, что без собственно поддержки государства такие инициативы идут по долгому пути. "Если говорить о необходимости интенсивного развития, то надо, чтобы бизнес действовал сообща с органами власти и управления. В этом смысле мы совершенно точно готовы дать свою экспертизу, наполнить содержанием. Идея, высказанная Владимиром Владимировичем, абсолютно своевременна, абсолютно правильная. Мы готовы ее поддерживать и развивать. Мы в свою очередь, как я сказал выше, уже начинаем работать в Египте", - добавил глава совета директоров Fesco.

https://ria.ru/20230802/yuar-1887761714.html

https://ria.ru/20230803/fesco-1887890351.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, египет, африка, владимир путин, василий осьмаков, fesco, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика