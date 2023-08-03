Рейтинг@Mail.ru
В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/fesco-1887908635.html
В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте
В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте - РИА Новости, 03.08.2023
В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте
Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:50
2023-08-03T09:50
россия
египет
африка
владимир путин
василий осьмаков
fesco
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815096605_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_534c1b8792ccae69b4b51024782eba6f.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании подобного и в Египте, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Андрей Северилов в рамках форума "Россия - Африка". Президент России Владимир Путин, выступая в июле 2023 года на саммите "Россия - Африка", предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье. "Мы абсолютно точно понимаем, принимаем и поддерживаем это предложение. Со своей стороны, можем также выразить мнение, что можно рассмотреть размещение подобного центра и в Египте - исходя из размера экономики этого государства и его географического расположения, предоставляющего широкие возможности для последующего транзита товаров, распределения их по континенту, в частности по Северной Африке - достаточно удобное и развитое сообщение, и в том числе практически со всеми странами Средиземноморья, с возможностью выхода в центральные африканские страны", - сказал Северилов. По его словам, Fesco было бы интересно инвестировать в создание такого ТЛЦ. "Было бы интересно. Мы абсолютно точно в этом заинтересованы при наличии поддержки со стороны государства", - отметил он. Северилов напомнил, что на одной из сессий в сессии форума "Россия - Африка", организованной РСПП, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков говорил об одобрении государством инициатив бизнеса в африканском направлении, но также признал, что без собственно поддержки государства такие инициативы идут по долгому пути. "Если говорить о необходимости интенсивного развития, то надо, чтобы бизнес действовал сообща с органами власти и управления. В этом смысле мы совершенно точно готовы дать свою экспертизу, наполнить содержанием. Идея, высказанная Владимиром Владимировичем, абсолютно своевременна, абсолютно правильная. Мы готовы ее поддерживать и развивать. Мы в свою очередь, как я сказал выше, уже начинаем работать в Египте", - добавил глава совета директоров Fesco.
https://ria.ru/20230802/yuar-1887761714.html
https://ria.ru/20230803/fesco-1887890351.html
россия
египет
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815096605_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385d4fd469c56c70faa01a8d1417a9fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, африка, владимир путин, василий осьмаков, fesco, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Египет, Африка, Владимир Путин, Василий Осьмаков, FESCO, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте

В совете директоров Fesco заявили об интересе в инвестиции в ТЛЦ на востоке Африки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд компании Fesco
Стенд компании Fesco - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Стенд компании Fesco. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании подобного и в Египте, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Андрей Северилов в рамках форума "Россия - Африка".
Президент России Владимир Путин, выступая в июле 2023 года на саммите "Россия - Африка", предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Россия и ЮАР договорились сотрудничать в производстве ядерного топлива
2 августа, 12:36
"Мы абсолютно точно понимаем, принимаем и поддерживаем это предложение. Со своей стороны, можем также выразить мнение, что можно рассмотреть размещение подобного центра и в Египте - исходя из размера экономики этого государства и его географического расположения, предоставляющего широкие возможности для последующего транзита товаров, распределения их по континенту, в частности по Северной Африке - достаточно удобное и развитое сообщение, и в том числе практически со всеми странами Средиземноморья, с возможностью выхода в центральные африканские страны", - сказал Северилов.
По его словам, Fesco было бы интересно инвестировать в создание такого ТЛЦ. "Было бы интересно. Мы абсолютно точно в этом заинтересованы при наличии поддержки со стороны государства", - отметил он.
Северилов напомнил, что на одной из сессий в сессии форума "Россия - Африка", организованной РСПП, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков говорил об одобрении государством инициатив бизнеса в африканском направлении, но также признал, что без собственно поддержки государства такие инициативы идут по долгому пути.
"Если говорить о необходимости интенсивного развития, то надо, чтобы бизнес действовал сообща с органами власти и управления. В этом смысле мы совершенно точно готовы дать свою экспертизу, наполнить содержанием. Идея, высказанная Владимиром Владимировичем, абсолютно своевременна, абсолютно правильная. Мы готовы ее поддерживать и развивать. Мы в свою очередь, как я сказал выше, уже начинаем работать в Египте", - добавил глава совета директоров Fesco.
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера
Вчера, 02:53
 
РоссияЕгипетАфрикаВладимир ПутинВасилий ОсьмаковFESCOРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала