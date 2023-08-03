В Fesco предложили организовать российский ТЛЦ в Египте
В совете директоров Fesco заявили об интересе в инвестиции в ТЛЦ на востоке Африки
Стенд компании Fesco. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский транспортно-логистический центр (ТЛЦ) на востоке Африки и предлагает подумать о создании подобного и в Египте, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров компании Андрей Северилов в рамках форума "Россия - Африка".
Президент России Владимир Путин, выступая в июле 2023 года на саммите "Россия - Африка", предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье.
"Мы абсолютно точно понимаем, принимаем и поддерживаем это предложение. Со своей стороны, можем также выразить мнение, что можно рассмотреть размещение подобного центра и в Египте - исходя из размера экономики этого государства и его географического расположения, предоставляющего широкие возможности для последующего транзита товаров, распределения их по континенту, в частности по Северной Африке - достаточно удобное и развитое сообщение, и в том числе практически со всеми странами Средиземноморья, с возможностью выхода в центральные африканские страны", - сказал Северилов.
По его словам, Fesco было бы интересно инвестировать в создание такого ТЛЦ. "Было бы интересно. Мы абсолютно точно в этом заинтересованы при наличии поддержки со стороны государства", - отметил он.
Северилов напомнил, что на одной из сессий в сессии форума "Россия - Африка", организованной РСПП, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков говорил об одобрении государством инициатив бизнеса в африканском направлении, но также признал, что без собственно поддержки государства такие инициативы идут по долгому пути.
"Если говорить о необходимости интенсивного развития, то надо, чтобы бизнес действовал сообща с органами власти и управления. В этом смысле мы совершенно точно готовы дать свою экспертизу, наполнить содержанием. Идея, высказанная Владимиром Владимировичем, абсолютно своевременна, абсолютно правильная. Мы готовы ее поддерживать и развивать. Мы в свою очередь, как я сказал выше, уже начинаем работать в Египте", - добавил глава совета директоров Fesco.