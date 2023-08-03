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Часть сотрудников французской Orano, добывающей уран, покинула Нигер - РИА Новости, 03.08.2023
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19:20 03.08.2023 (обновлено: 19:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1888053981.html
Часть сотрудников французской Orano, добывающей уран, покинула Нигер
Часть сотрудников французской Orano, добывающей уран, покинула Нигер - РИА Новости, 03.08.2023
Часть сотрудников французской Orano, добывающей уран, покинула Нигер
Часть сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуирована во Францию, сообщила компания в четверг. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:20
2023-08-03T19:21
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Часть сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуирована во Францию, сообщила компания в четверг. "Что касается эвакуации иностранных граждан, Orano следует инструкциям французского МИД и французского посольства в Нигере. Все сотрудники, пожелавшие покинуть Нигер, смогли это сделать", - говорится в коммюнике . Ранее в компании заявили РИА Новости, что "эвакуация касается около десятка сотрудников-экспатов". В компании отметили, что продолжают пристально следить за ситуацией в стране и находятся в постоянном контакте с командами на местах. "Безопасность наших сотрудников в Нигере и наших объектов продолжает обеспечиваться с повышенной бдительностью. Наши сотрудники продолжают работать, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов на наших объектах в Арлите, Акокане и главном офисе в Ниамее", - говорится в релизе. В компании ранее сообщили РИА Новости, что Orano продолжит добывать уран в Нигере, несмотря на объявленную министерством иностранных дел Франции эвакуацию своих граждан из страны, отметив, что 99% ее сотрудников - граждане Нигера. В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. В Нигере Orano насчитывает 900 сотрудников, распределенных между предприятиями в городах Арлит и Ниамей. Франция в четверг завершила эвакуацию из Нигера, откуда было вывезено более тысячи граждан, включая 577 французов, а также граждан 50 других государств. Военные Нигера 27 июля объявили по национальному телевидению, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Часть сотрудников французской Orano, добывающей уран, покинула Нигер

Корпорация Orano сообщила, что часть ее сотрудников эвакуирована из Нигера во Францию

© AFP 2023 / Lou BenoistПромышленная компания Orano
Промышленная компания Orano - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / Lou Benoist
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Часть сотрудников французской корпорации Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуирована во Францию, сообщила компания в четверг.
"Что касается эвакуации иностранных граждан, Orano следует инструкциям французского МИД и французского посольства в Нигере. Все сотрудники, пожелавшие покинуть Нигер, смогли это сделать", - говорится в коммюнике .
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Часть иностранных сотрудников Orano, добывающей уран в Нигере, эвакуируют
1 августа, 19:40
Ранее в компании заявили РИА Новости, что "эвакуация касается около десятка сотрудников-экспатов".
В компании отметили, что продолжают пристально следить за ситуацией в стране и находятся в постоянном контакте с командами на местах.
"Безопасность наших сотрудников в Нигере и наших объектов продолжает обеспечиваться с повышенной бдительностью. Наши сотрудники продолжают работать, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов на наших объектах в Арлите, Акокане и главном офисе в Ниамее", - говорится в релизе.
В компании ранее сообщили РИА Новости, что Orano продолжит добывать уран в Нигере, несмотря на объявленную министерством иностранных дел Франции эвакуацию своих граждан из страны, отметив, что 99% ее сотрудников - граждане Нигера.
В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. В Нигере Orano насчитывает 900 сотрудников, распределенных между предприятиями в городах Арлит и Ниамей.
Франция в четверг завершила эвакуацию из Нигера, откуда было вывезено более тысячи граждан, включая 577 французов, а также граждан 50 других государств.
Военные Нигера 27 июля объявили по национальному телевидению, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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