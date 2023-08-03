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США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав - РИА Новости, 03.08.2023
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:49
2023-08-03T01:49
2023-08-03T01:56
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мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент.Решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума."С учетом этих событий 2 августа 2023 года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в (нигерской столице) Ниамее", - сказано в сообщении.Госдепартамент добавил, что посольство приостановило "плановые услуги" и в состоянии только оказывать "экстренное содействие" гражданам США в Нигере.
https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html
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в мире, сша, нигер, государственный департамент сша, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, США, Нигер, Государственный департамент США, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
Госдеп: США вывозят из Нигера неосновной дипсостав и членов семей сотрудников посольства