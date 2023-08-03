https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1887888170.html

США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав

США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав - РИА Новости, 03.08.2023

США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав

США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T01:49

2023-08-03T01:49

2023-08-03T01:56

в мире

сша

нигер

государственный департамент сша

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент.Решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума."С учетом этих событий 2 августа 2023 года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в (нигерской столице) Ниамее", - сказано в сообщении.Госдепартамент добавил, что посольство приостановило "плановые услуги" и в состоянии только оказывать "экстренное содействие" гражданам США в Нигере.

https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html

https://ria.ru/20230802/sredstva-1887880373.html

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в мире, сша, нигер, государственный департамент сша, мохамед базум, переворот в нигере — 2023