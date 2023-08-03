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США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав - РИА Новости, 03.08.2023
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01:49 03.08.2023 (обновлено: 01:56 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1887888170.html
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав - РИА Новости, 03.08.2023
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:49
2023-08-03T01:56
в мире
сша
нигер
государственный департамент сша
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент.Решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума."С учетом этих событий 2 августа 2023 года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в (нигерской столице) Ниамее", - сказано в сообщении.Госдепартамент добавил, что посольство приостановило "плановые услуги" и в состоянии только оказывать "экстренное содействие" гражданам США в Нигере.
https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html
https://ria.ru/20230802/sredstva-1887880373.html
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в мире, сша, нигер, государственный департамент сша, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, США, Нигер, Государственный департамент США, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав

Госдеп: США вывозят из Нигера неосновной дипсостав и членов семей сотрудников посольства

© AP Photo / Sam MednickЖандармы на улице в Ниамее, Нигер
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников своего посольства, сообщил госдепартамент.
Решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума.
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"С учетом этих событий 2 августа 2023 года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в (нигерской столице) Ниамее", - сказано в сообщении.
Госдепартамент добавил, что посольство приостановило "плановые услуги" и в состоянии только оказывать "экстренное содействие" гражданам США в Нигере.
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В миреСШАНигерГосударственный департамент СШАМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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