https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам - РИА Новости, 03.08.2023
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам
В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:13
2023-08-03T16:13
2023-08-03T16:13
общество
авто
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. "Необходимо создавать инфраструктуру, выделенные полосы, велодорожки и так далее, убрав СИМы с тротуаров. Остальное всё - полумеры", - отмечается в сообщении. Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - в размере 2 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения - 10 тысяч рублей.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, авто, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Авто, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам
СПЧ призвал полностью убрать электросамокаты с тротуаров на специальные полосы
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета.
"Необходимо создавать инфраструктуру, выделенные полосы, велодорожки и так далее, убрав СИМы с тротуаров. Остальное всё - полумеры", - отмечается в сообщении.
Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - в размере 2 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения - 10 тысяч рублей.