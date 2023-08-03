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В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам - РИА Новости, 03.08.2023
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16:13 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам - РИА Новости, 03.08.2023
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам
В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:13
2023-08-03T16:13
общество
авто
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. "Необходимо создавать инфраструктуру, выделенные полосы, велодорожки и так далее, убрав СИМы с тротуаров. Остальное всё - полумеры", - отмечается в сообщении. Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - в размере 2 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения - 10 тысяч рублей.
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общество, авто, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Авто, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам

СПЧ призвал полностью убрать электросамокаты с тротуаров на специальные полосы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета.
"Необходимо создавать инфраструктуру, выделенные полосы, велодорожки и так далее, убрав СИМы с тротуаров. Остальное всё - полумеры", - отмечается в сообщении.
Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - в размере 2 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения - 10 тысяч рублей.
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