https://ria.ru/20230803/elektrosamokat-1888003714.html

В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам

В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам - РИА Новости, 03.08.2023

В СПЧ предложили полностью запретить езду на электросамокатах по тротуарам

В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:13

2023-08-03T16:13

2023-08-03T16:13

общество

авто

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В СПЧ предлагают полностью запретить передвижение электросамокатов по тротуарам, создав для них выделенные полосы, говорится в телеграм-канале Совета. "Необходимо создавать инфраструктуру, выделенные полосы, велодорожки и так далее, убрав СИМы с тротуаров. Остальное всё - полумеры", - отмечается в сообщении. Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров - в размере 2 тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения - 10 тысяч рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, совет по правам человека при президенте рф (спч)