https://ria.ru/20230803/ekonomika-1888035867.html
Опрос: более половины американцев негативно оценили состояние экономики
Опрос: более половины американцев негативно оценили состояние экономики - РИА Новости, 03.08.2023
Опрос: более половины американцев негативно оценили состояние экономики
Более половины американцев с пессимизмом оценивают текущее состояние экономики США и считают, что ситуация ухудшается, следует из данных опроса, проведенного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:05
2023-08-03T18:05
2023-08-03T18:05
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fitch ratings
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более половины американцев с пессимизмом оценивают текущее состояние экономики США и считают, что ситуация ухудшается, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS. "Американцы по-прежнему отрицательно смотрят на состояние экономики страны, 51% из них считают, что экономика по-прежнему находится в упадке и продолжает ухудшаться", - говорится в сообщении телеканала. Из-за такой оценки, а также собственного низкого рейтинга действующему президенту США Джо Байдену будет сложно использовать аргумент об успехе своей внутренней политики для переизбрания в 2024 году, отмечает телеканал. По данным опроса, политику Байдена в целом не одобряют 59% американцев, его экономическую политику - 63%. О его мерах по сдерживанию инфляции негативно высказываются 70% американцев. На вопрос об общем состоянии дел в США 71% американцев ответили, что дела в стране идут "довольно плохо" или "очень плохо". В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1279 взрослых респондентов. Опрос проводился с 1 по 31 июля. Погрешность составила 3,7 процентных пункта. Международное рейтинговое агентство Fitch ранее понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим государственным долгом страны, который, как отмечается, и так высокий.
https://ria.ru/20230802/voennye-1887789734.html
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сша, джо байден, fitch ratings
США, Джо Байден, Fitch Ratings
Опрос: более половины американцев негативно оценили состояние экономики
Опрос CNN и SSRS: 51 процент американцев считают, что экономика страны находится в упадке
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Более половины американцев с пессимизмом оценивают текущее состояние экономики США и считают, что ситуация ухудшается, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN
и компанией SSRS.
"Американцы по-прежнему отрицательно смотрят на состояние экономики страны, 51% из них считают, что экономика по-прежнему находится в упадке и продолжает ухудшаться", - говорится в сообщении телеканала.
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Из-за такой оценки, а также собственного низкого рейтинга действующему президенту США Джо Байдену
будет сложно использовать аргумент об успехе своей внутренней политики для переизбрания в 2024 году, отмечает телеканал.
По данным опроса, политику Байдена в целом не одобряют 59% американцев, его экономическую политику - 63%. О его мерах по сдерживанию инфляции негативно высказываются 70% американцев.
На вопрос об общем состоянии дел в США 71% американцев ответили, что дела в стране идут "довольно плохо" или "очень плохо".
В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1279 взрослых респондентов. Опрос проводился с 1 по 31 июля. Погрешность составила 3,7 процентных пункта.
Международное рейтинговое агентство Fitch
ранее понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим государственным долгом страны, который, как отмечается, и так высокий.
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