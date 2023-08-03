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Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2023
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11:58 03.08.2023 (обновлено: 12:07 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ekonomika-1887931538.html
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2023
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики
Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:58
2023-08-03T12:07
экономика
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html
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экономика, в мире, дмитрий песков
Экономика, В мире, Дмитрий Песков
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики

Песков заявил, что многие страны тяготеют к использованию нацвалют при взаимных расчетах

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", - сказал Песков.
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