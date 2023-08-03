https://ria.ru/20230803/ekonomika-1887931538.html
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2023
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики
Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:58
2023-08-03T11:58
2023-08-03T12:07
экономика
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, дмитрий песков
Экономика, В мире, Дмитрий Песков
Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики
Песков заявил, что многие страны тяготеют к использованию нацвалют при взаимных расчетах
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", - сказал Песков.
Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом