https://ria.ru/20230803/ekonomika-1887931538.html

Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики

Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2023

Песков заявил о неумолимом процессе дедолларизации мировой экономики

Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:58

2023-08-03T11:58

2023-08-03T12:07

экономика

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html

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экономика, в мире, дмитрий песков