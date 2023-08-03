https://ria.ru/20230803/ekaterinburg-1888023768.html

Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым

Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым - РИА Новости, 03.08.2023

Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым

В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую он оставил на детской площадке, сообщает телеканал ОТВ. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:13

2023-08-03T17:13

2023-08-03T18:30

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую он оставил на детской площадке, сообщает телеканал ОТВ.По словам представителя полиции, следов борьбы на месте обнаружения тела не было, личные вещи мужчины не пропали."По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами", — сказал каналу глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Тело нашли неподалеку от места, где гулял ребенок.Накануне вечером жители Орджоникидзевского района увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.Полицейские выяснили, что в тот день девочка с отцом отправилась кататься на велосипеде, а потом он оставил ее гулять на детской площадке, пообещав скоро вернуться. На время разбирательства ребенка поместили в приют. Полицейские установили, где живет Соня, и нашли ее мать. Та просит прекратить разбирательство. Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.

https://ria.ru/20230803/devochka-1887940479.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, валерий горелых, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)