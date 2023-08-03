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Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым - РИА Новости, 03.08.2023
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17:13 03.08.2023 (обновлено: 18:30 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ekaterinburg-1888023768.html
Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым
Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым - РИА Новости, 03.08.2023
Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым
В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую он оставил на детской площадке, сообщает телеканал ОТВ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:13
2023-08-03T18:30
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую он оставил на детской площадке, сообщает телеканал ОТВ.По словам представителя полиции, следов борьбы на месте обнаружения тела не было, личные вещи мужчины не пропали."По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами", — сказал каналу глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Тело нашли неподалеку от места, где гулял ребенок.Накануне вечером жители Орджоникидзевского района увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.Полицейские выяснили, что в тот день девочка с отцом отправилась кататься на велосипеде, а потом он оставил ее гулять на детской площадке, пообещав скоро вернуться. На время разбирательства ребенка поместили в приют. Полицейские установили, где живет Соня, и нашли ее мать. Та просит прекратить разбирательство. Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.
https://ria.ru/20230803/devochka-1887940479.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Отца девочки, оставленной им на улице в Екатеринбурге, нашли мертвым

ОТВ: жителя Екатеринбурга, оставившего дочку одну на улице, нашли мертвым

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую он оставил на детской площадке, сообщает телеканал ОТВ.
По словам представителя полиции, следов борьбы на месте обнаружения тела не было, личные вещи мужчины не пропали.
"По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами", — сказал каналу глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Тело нашли неподалеку от места, где гулял ребенок.
Накануне вечером жители Орджоникидзевского района увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.
Полицейские выяснили, что в тот день девочка с отцом отправилась кататься на велосипеде, а потом он оставил ее гулять на детской площадке, пообещав скоро вернуться.
На время разбирательства ребенка поместили в приют. Полицейские установили, где живет Соня, и нашли ее мать. Та просит прекратить разбирательство. Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге
Вчера, 12:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий ГорелыхРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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