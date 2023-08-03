https://ria.ru/20230803/ekaterinburg-1887900038.html

Не выбраться. Потоп парализовал движение в одном из районов Екатеринбурга

Не выбраться. Потоп парализовал движение в одном из районов Екатеринбурга - РИА Новости, 03.08.2023

Не выбраться. Потоп парализовал движение в одном из районов Екатеринбурга

Движение транспорта ограничено в одном из микрорайонов Екатеринбурга из-за коммунальной аварии, сообщает областная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:14

2023-08-03T08:14

2023-08-03T08:25

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Движение транспорта ограничено в одном из микрорайонов Екатеринбурга из-за коммунальной аварии, сообщает областная Госавтоинспекция."В Екатеринбурге на улицах Щербакова — Самолетная автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления, из-за прорыва холодной воды. Автомобилистов отправляют в объезд", — отметили в ведомстве.Как уточнили в мэрии уральской столицы, из-за аварии на сетях водопровода в микрорайоне Уктус закрыто движение троллейбусов, некоторые маршруты автобусов направлены по объезду через Кольцовский тракт и Вторчермет.По данным сервиса "Яндекс. Пробки", протяженность затора по улице Щербакова в сторону центра города составляет около 1,8 километра, на пересекающей ее улице Лыжников и прилегающей к ней Походной пробка около 3,5 километра.По информации издания "Екатеринбург онлайн", "с Уктуса практически не выбраться", однако аварию локализовали и в течении суток планируется устранить ее последствия.Как указывает издание, это уже не первый подобный случай. Аналогичное происшествие происходило в конце сентября прошлого года.Отмечается, что аварию локализовали и в течении суток планируется устранить ее последствия.Как указывает издание, это уже не первый подобный случай. Аналогичное происшествие происходило в конце сентября прошлого года.

https://ria.ru/20230502/potop-1869213009.html

https://ria.ru/20220730/proverka-1806138833.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф