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В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2023
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:50
2023-08-03T20:50
2023-08-03T20:50
кизляр
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в четверг (примерно в 18.30 мск) на территории города Кизляр легковой автомобиль Dodge столкнулся с "Камазом". "В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Личности и возраст погибших устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. "По имеющейся информации, легковой автомобиль на скорости заехал под "Камаз", шансов выжить в такой ситуации практически нет", - отметила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.
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кизляр, происшествия
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека
В Дагестане в ДТП с участием Dodge и "Камаза" погибли три человека, в том числе ребенок
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости.
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе
МВД республики.
По данным ведомства, в четверг (примерно в 18.30 мск) на территории города Кизляр
легковой автомобиль Dodge столкнулся с "Камазом".
"В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Личности и возраст погибших устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
"По имеющейся информации, легковой автомобиль на скорости заехал под "Камаз", шансов выжить в такой ситуации практически нет", - отметила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.
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