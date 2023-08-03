Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/dtp-1888068938.html
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека - РИА Новости, 03.08.2023
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:50
2023-08-03T20:50
кизляр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в четверг (примерно в 18.30 мск) на территории города Кизляр легковой автомобиль Dodge столкнулся с "Камазом". "В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Личности и возраст погибших устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. "По имеющейся информации, легковой автомобиль на скорости заехал под "Камаз", шансов выжить в такой ситуации практически нет", - отметила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230802/avariya-1887815779.html
кизляр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кизляр, происшествия
Кизляр, Происшествия
В Дагестане в ДТП с участием легковушки и "Камаза" погибли три человека

В Дагестане в ДТП с участием Dodge и "Камаза" погибли три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в четверг (примерно в 18.30 мск) на территории города Кизляр легковой автомобиль Dodge столкнулся с "Камазом".
"В результате автомобильной аварии водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Личности и возраст погибших устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
"По имеющейся информации, легковой автомобиль на скорости заехал под "Камаз", шансов выжить в такой ситуации практически нет", - отметила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.
Место ДТП на участке трассы Уссурийск - Пограничный Приморского края - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Приморье автобус столкнулся с легковушкой, погиб человек
2 августа, 16:24
 
КизлярПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала