https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html

Омская область получит еще 1,5 миллиарда рублей на дороги

Омская область получит еще 1,5 миллиарда рублей на дороги - РИА Новости, 03.08.2023

Омская область получит еще 1,5 миллиарда рублей на дороги

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте", что Омская область получит дополнительные 1,5 миллиарда рублей... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

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ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте", что Омская область получит дополнительные 1,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отвечает на вопросы омичей в прямом эфире в социальных сетях. Вопросы главе региона жители региона задают в прямом эфире в комментариях. Один из наиболее острых вопросов был связан с дорогами. "Омская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на дороги. Это деньги 2024 года, которые регион получит уже сейчас", - заявил Виталий Хоценко. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства, в этом году объем регионального дорожного фонда вырос на 4 миллиарда рублей и составил почти 19 миллиардов рублей. Строится 27 километров новых автодорог и ремонтируется более 280 километров дорог регионального и местного значения. "Крупные объекты - реконструкция первого этапа региональной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, строительство транспортной развязки по улице 3-я Островская в Омске, капитальный ремонт Ленинградского моста. Федеральный центр согласовал нам опережающее финансирование 1,6 миллиарда рублей", - пояснили в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко во время трансляции добавил, что всегда старается сам ездить за рулем, чтобы в полной мере оценить качество дорог в Омской области.

https://ria.ru/20230802/zavod-1887780961.html

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омская область, омск, виталий хоценко