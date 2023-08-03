Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/deputat-1888006814.html
Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным
Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным - РИА Новости, 03.08.2023
Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:22
2023-08-03T16:22
в мире
украина
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
страна.ua
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким образом власти хотят пресечь его критику в адрес Владимира Зеленского. Ранее в четверг Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Дубинском. "После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене (экс-депутата Рады Андрея) Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации", - написал Дубинский в своем телеграм-канале. По его словам, обвинения в его адрес надуманы и призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе "критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем". "Негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле. Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - добавил Дубинский.
https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1887938446.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным

Украинский депутат Дубинский заявил о попытке пресечь его критику в адрес Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким образом власти хотят пресечь его критику в адрес Владимира Зеленского.
Ранее в четверг Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Дубинском.
"После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене (экс-депутата Рады Андрея) Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.
По его словам, обвинения в его адрес надуманы и призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе "критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем". "Негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле. Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - добавил Дубинский.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Чиновника киевской администрации задержали по делу о вывозе уклонистов
Вчера, 12:30
 
В миреУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСтрана.uaНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала