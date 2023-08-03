Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным
Украинский депутат Дубинский заявил о попытке пресечь его критику в адрес Зеленского
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким образом власти хотят пресечь его критику в адрес Владимира Зеленского.
Ранее в четверг Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Дубинском.
"После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене (экс-депутата Рады Андрея) Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.
По его словам, обвинения в его адрес надуманы и призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе "критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем". "Негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле. Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - добавил Дубинский.