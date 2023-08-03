https://ria.ru/20230803/deputat-1888006814.html

Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным

Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным - РИА Новости, 03.08.2023

Депутат Рады Дубинский назвал дело о служебном подлоге политизированным

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:22

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александр дубинский

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал надуманными выдвинутые против него обвинения в служебном подлоге - парламентарий уверен, что таким образом власти хотят пресечь его критику в адрес Владимира Зеленского. Ранее в четверг Служба безопасности Украины сообщила, что проводит обыски у депутата Верховной рады якобы из-за подделки документов во время нахождения за границей. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям - "служебный подлог" и "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". По данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о Дубинском. "После данных мною свидетельских показаний в НАБУ по делу о госизмене (экс-депутата Рады Андрея) Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства у меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации", - написал Дубинский в своем телеграм-канале. По его словам, обвинения в его адрес надуманы и призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе "критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем". "Негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле. Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - добавил Дубинский.

https://ria.ru/20230803/zaderzhanie-1887938446.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)