Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве
Глава Самарской области пообещал оказать помощь в расследовании дела областного Минздрава
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю помощь.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
"Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц минздрава: работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу", - приводит слова Азарова пресс-служба правительства области.
Власти напоминают, что в апреле, принимая участие в коллегии минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. По поручению Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности.
"Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи", - заключают власти.