https://ria.ru/20230803/delo-1887952489.html

Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве

Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве - РИА Новости, 03.08.2023

Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:19

2023-08-03T13:19

2023-08-03T13:24

происшествия

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю помощь.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения."Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц минздрава: работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу", - приводит слова Азарова пресс-служба правительства области.Власти напоминают, что в апреле, принимая участие в коллегии минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. По поручению Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности."Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи", - заключают власти.

https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html

https://ria.ru/20230728/obyski-1886993570.html

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, самарская область, дмитрий азаров