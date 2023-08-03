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Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве - РИА Новости, 03.08.2023
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13:19 03.08.2023 (обновлено: 13:24 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/delo-1887952489.html
Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве
Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве - РИА Новости, 03.08.2023
Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:19
2023-08-03T13:24
происшествия
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю помощь.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения."Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц минздрава: работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу", - приводит слова Азарова пресс-служба правительства области.Власти напоминают, что в апреле, принимая участие в коллегии минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. По поручению Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности."Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи", - заключают власти.
https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html
https://ria.ru/20230728/obyski-1886993570.html
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происшествия, самарская область, дмитрий азаров
Происшествия, Самарская область, Дмитрий Азаров
Азаров прокомментировал следственные действия в областном Минздраве

Глава Самарской области пообещал оказать помощь в расследовании дела областного Минздрава

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о следственных действиях в отношении должностных лиц минздрава и пообещал оказать следствию всестороннюю помощь.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
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"Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц минздрава: работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу", - приводит слова Азарова пресс-служба правительства области.
Власти напоминают, что в апреле, принимая участие в коллегии минздрава, губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. По поручению Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности.
"Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи", - заключают власти.
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