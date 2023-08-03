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"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 03.08.2023
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети
Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T04:37
2023-08-03T04:37
2023-08-03T04:37
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польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки Западом Киева."У Украины нет партнеров, есть только хозяева", — отметил Dolores."Этот сезон будет таким же проукраинским, как и предыдущие". Получается, ты хочешь использовать грязные приемчики?" — поинтересовался Tomasz Nowak."Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", — высказался Melodyjkaaa star"Я не давал согласия отправлять вам еще больше денег", — написал Mark (not of the Beast)."Зеленский говорит, что новый политический сезон начинается в других странах через шесть месяцев. К сожалению, на Украине Зеленский объявил выборы вне закона, потому его нельзя заменить. Так что украинцы даже не могут проголосовать, чтобы сместить его. Зеленский — тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", — прокомментировал Paul A. Szypula.Другие пользователи также предположили, что слова украинского лидера о "важности нового политического сезона" указывают на попытку Зеленского отменить президентские выборы в следующем году.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887870391.html
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украина, киев, польша, владимир зеленский, в мире
Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, В мире
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети
Пользователи Twitter назвали бредом слова Зеленского о начале нового политического сезона
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки Западом Киева.
«
"У Украины нет партнеров, есть только хозяева", — отметил Dolores.
"Этот сезон будет таким же проукраинским, как и предыдущие". Получается, ты хочешь использовать грязные приемчики?" — поинтересовался Tomasz Nowak.
"Уже вторую публикацию бредит. Польша
и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", — высказался Melodyjkaaa star
"Я не давал согласия отправлять вам еще больше денег", — написал Mark (not of the Beast).
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"Зеленский говорит, что новый политический сезон начинается в других странах через шесть месяцев. К сожалению, на Украине Зеленский объявил выборы вне закона, потому его нельзя заменить. Так что украинцы даже не могут проголосовать, чтобы сместить его. Зеленский — тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", — прокомментировал Paul A. Szypula.
Другие пользователи также предположили, что слова украинского лидера о "важности нового политического сезона" указывают на попытку Зеленского отменить президентские выборы в следующем году.
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