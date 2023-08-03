Рейтинг@Mail.ru
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/bred-1887893025.html
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 03.08.2023
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети
Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T04:37
2023-08-03T04:37
украина
киев
польша
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки Западом Киева."У Украины нет партнеров, есть только хозяева", — отметил Dolores."Этот сезон будет таким же проукраинским, как и предыдущие". Получается, ты хочешь использовать грязные приемчики?" — поинтересовался Tomasz Nowak."Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", — высказался Melodyjkaaa star"Я не давал согласия отправлять вам еще больше денег", — написал Mark (not of the Beast)."Зеленский говорит, что новый политический сезон начинается в других странах через шесть месяцев. К сожалению, на Украине Зеленский объявил выборы вне закона, потому его нельзя заменить. Так что украинцы даже не могут проголосовать, чтобы сместить его. Зеленский — тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", — прокомментировал Paul A. Szypula.Другие пользователи также предположили, что слова украинского лидера о "важности нового политического сезона" указывают на попытку Зеленского отменить президентские выборы в следующем году.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887870391.html
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html
украина
киев
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, польша, владимир зеленский, в мире
Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, В мире
"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети

Пользователи Twitter назвали бредом слова Зеленского о начале нового политического сезона

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки Западом Киева.
«
"У Украины нет партнеров, есть только хозяева", — отметил Dolores.
"Этот сезон будет таким же проукраинским, как и предыдущие". Получается, ты хочешь использовать грязные приемчики?" — поинтересовался Tomasz Nowak.
"Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", — высказался Melodyjkaaa star
"Я не давал согласия отправлять вам еще больше денег", — написал Mark (not of the Beast).
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине
Вчера, 20:39
"Зеленский говорит, что новый политический сезон начинается в других странах через шесть месяцев. К сожалению, на Украине Зеленский объявил выборы вне закона, потому его нельзя заменить. Так что украинцы даже не могут проголосовать, чтобы сместить его. Зеленский — тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", — прокомментировал Paul A. Szypula.
Другие пользователи также предположили, что слова украинского лидера о "важности нового политического сезона" указывают на попытку Зеленского отменить президентские выборы в следующем году.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Он все равно не годен". В США заговорили о капитуляции Зеленского
Вчера, 18:28
 
УкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала