https://ria.ru/20230803/bred-1887893025.html

"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети

"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 03.08.2023

"Снова бредит". Очередное заявление Зеленского вызвало недоумение в Сети

Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T04:37

2023-08-03T04:37

2023-08-03T04:37

украина

киев

польша

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили высказывание президента Украины Владимира Зеленского о начале нового политического сезона, направленного на усиление поддержки Западом Киева."У Украины нет партнеров, есть только хозяева", — отметил Dolores."Этот сезон будет таким же проукраинским, как и предыдущие". Получается, ты хочешь использовать грязные приемчики?" — поинтересовался Tomasz Nowak."Уже вторую публикацию бредит. Польша и поляки сыты по горло, и никакой пост этого не изменит", — высказался Melodyjkaaa star"Я не давал согласия отправлять вам еще больше денег", — написал Mark (not of the Beast)."Зеленский говорит, что новый политический сезон начинается в других странах через шесть месяцев. К сожалению, на Украине Зеленский объявил выборы вне закона, потому его нельзя заменить. Так что украинцы даже не могут проголосовать, чтобы сместить его. Зеленский — тиран, с ним Украина никогда не будет свободной", — прокомментировал Paul A. Szypula.Другие пользователи также предположили, что слова украинского лидера о "важности нового политического сезона" указывают на попытку Зеленского отменить президентские выборы в следующем году.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887870391.html

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887852551.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, польша, владимир зеленский, в мире