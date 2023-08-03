Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией
Эксперт Гусев назвал призыв Борреля к развивающимся странам по зерновой сделке пиар-акцией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к развивающимся странам и государствам G20 выступить с единой позицией по зерновой сделке – это "пиар-акция", за которой ничего не стоит, никакого влияния она не окажет, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Агентство Рейтер сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
"С юридической точки зрения оно абсолютно ничтожно. Это своего рода пиар-акция Борреля, его инициатива, за этим вообще ничего не стоит. Он пытается быть, что называется, в струе, обращаясь к развивающимся странам, к G20. Россия сказала, что нужно решить сначала вопрос с договоренностями. Поэтому ни на страны G20, ни на развивающиеся страны это никакого влияния не оказывает", - сказал он в беседе с агентством.
По словам эксперта, такое заявление вполне ожидаемо, поскольку Евросоюз и в целом Запад заинтересованы в продолжении зерновой сделки и в поставках зерна, прежде всего, им. Гусев напомнил о намерении Москвы, озвученном на саммите "Россия-Африка", и далее поставлять безвозмездно зерно нуждающимся странам.
«
"Разве это может оставить равнодушным господина Борреля? Запад в лице ЕС и США будет сейчас вставлять палки в колеса, заявлять, что Россия зерновую сделку использует в своих целях. То есть, они все переворачивают с ног на голову, заявляя, что РФ ведет себя неправильно", - отметил он.
Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.