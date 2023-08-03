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Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией - РИА Новости, 03.08.2023
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10:53 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/borrel-1887919859.html
Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией
Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией
Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к развивающимся странам и государствам G20 выступить с единой позицией по зерновой сделке – это "пиар-акция", за... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:53
2023-08-03T10:53
экономика
жозеп боррель
большая двадцатка
евросоюз
оон
сша
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к развивающимся странам и государствам G20 выступить с единой позицией по зерновой сделке – это "пиар-акция", за которой ничего не стоит, никакого влияния она не окажет, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Агентство Рейтер сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми". "С юридической точки зрения оно абсолютно ничтожно. Это своего рода пиар-акция Борреля, его инициатива, за этим вообще ничего не стоит. Он пытается быть, что называется, в струе, обращаясь к развивающимся странам, к G20. Россия сказала, что нужно решить сначала вопрос с договоренностями. Поэтому ни на страны G20, ни на развивающиеся страны это никакого влияния не оказывает", - сказал он в беседе с агентством. По словам эксперта, такое заявление вполне ожидаемо, поскольку Евросоюз и в целом Запад заинтересованы в продолжении зерновой сделки и в поставках зерна, прежде всего, им. Гусев напомнил о намерении Москвы, озвученном на саммите "Россия-Африка", и далее поставлять безвозмездно зерно нуждающимся странам. "Разве это может оставить равнодушным господина Борреля? Запад в лице ЕС и США будет сейчас вставлять палки в колеса, заявлять, что Россия зерновую сделку использует в своих целях. То есть, они все переворачивают с ног на голову, заявляя, что РФ ведет себя неправильно", - отметил он. Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887299749.html
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7 495 645-6601
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экономика, жозеп боррель, большая двадцатка, евросоюз, оон, сша, зерновая сделка, в мире
Экономика, Жозеп Боррель, Большая двадцатка, Евросоюз, ООН, США, Зерновая сделка, В мире
Эксперт назвал призыв Борреля к развивающимся странам пиар-акцией

Эксперт Гусев назвал призыв Борреля к развивающимся странам по зерновой сделке пиар-акцией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к развивающимся странам и государствам G20 выступить с единой позицией по зерновой сделке – это "пиар-акция", за которой ничего не стоит, никакого влияния она не окажет, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Агентство Рейтер сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, где призвал их выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки. По его словам, Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми".
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"С юридической точки зрения оно абсолютно ничтожно. Это своего рода пиар-акция Борреля, его инициатива, за этим вообще ничего не стоит. Он пытается быть, что называется, в струе, обращаясь к развивающимся странам, к G20. Россия сказала, что нужно решить сначала вопрос с договоренностями. Поэтому ни на страны G20, ни на развивающиеся страны это никакого влияния не оказывает", - сказал он в беседе с агентством.
По словам эксперта, такое заявление вполне ожидаемо, поскольку Евросоюз и в целом Запад заинтересованы в продолжении зерновой сделки и в поставках зерна, прежде всего, им. Гусев напомнил о намерении Москвы, озвученном на саммите "Россия-Африка", и далее поставлять безвозмездно зерно нуждающимся странам.
«
"Разве это может оставить равнодушным господина Борреля? Запад в лице ЕС и США будет сейчас вставлять палки в колеса, заявлять, что Россия зерновую сделку использует в своих целях. То есть, они все переворачивают с ног на голову, заявляя, что РФ ведет себя неправильно", - отметил он.
Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
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Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ЭкономикаЖозеп БоррельБольшая двадцаткаЕвросоюзООНСШАЗерновая сделкаВ мире
 
 
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