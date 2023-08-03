https://ria.ru/20230803/blagoustroystvo-1888026727.html

Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени

Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени - РИА Новости, 03.08.2023

Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени

Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

2023-08-03T17:24

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, велороллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная дорожка. Будет хорошее благоустройство. К осени все закончим, работы очень много", - сказал Собянин во время посещения набережной в четверг. Мэр отметил, что набережная в районе Воробьевых гор - одна из самых любимых набережных москвичей, но "там просто нельзя было гулять, там сплошная стройка была". "Все сделаем, и снова она будет одной из самых популярных набережных Москвы", - добавил Собянин. После благоустройства жители столицы смогут гулять от набережной до Андреевского моста, затем перейти в Нескучный сад, Парк Горького и на Крымскую набережную. Длина пешеходного маршрута - 15 километров. Также мэр сообщил о создании Аллеи славы, которая будет посвящена героям зимних видов спорта. Работы также будут завершены к осени. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, благоустройство Воробьёвской набережной и создание Аллеи славы вдоль улицы Косыгина являются частью возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьёвы горы". Работы были начаты в январе 2023 года. В ходе благоустройства набережной сделают специальную дорожку с комфортным покрытием для бега, двустороннюю велороллерную трассу, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. Более удобными и разнообразными станут и пешие прогулки. Длина пеших маршрутов вдоль Воробьёвых гор после благоустройства набережной вырастет почти на 3 км. Кроме того, в рамках работ на крыше одного из причальных сооружений обновят небольшую смотровую площадку с видом на реку и расположенные напротив "Лужники". Также отремонтируют существующие лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника. Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьёвы горы. На данный момент выполнено порядка 80% работ. Завершить работы планируется в августе 2023 года.

https://ria.ru/20230511/remont-1870944411.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/panno-1884849783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин