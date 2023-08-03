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Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени - РИА Новости, 03.08.2023
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17:24 03.08.2023
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Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени
Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени - РИА Новости, 03.08.2023
Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени
Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:24
2023-08-03T17:24
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общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, велороллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная дорожка. Будет хорошее благоустройство. К осени все закончим, работы очень много", - сказал Собянин во время посещения набережной в четверг. Мэр отметил, что набережная в районе Воробьевых гор - одна из самых любимых набережных москвичей, но "там просто нельзя было гулять, там сплошная стройка была". "Все сделаем, и снова она будет одной из самых популярных набережных Москвы", - добавил Собянин. После благоустройства жители столицы смогут гулять от набережной до Андреевского моста, затем перейти в Нескучный сад, Парк Горького и на Крымскую набережную. Длина пешеходного маршрута - 15 километров. Также мэр сообщил о создании Аллеи славы, которая будет посвящена героям зимних видов спорта. Работы также будут завершены к осени. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, благоустройство Воробьёвской набережной и создание Аллеи славы вдоль улицы Косыгина являются частью возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьёвы горы". Работы были начаты в январе 2023 года. В ходе благоустройства набережной сделают специальную дорожку с комфортным покрытием для бега, двустороннюю велороллерную трассу, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. Более удобными и разнообразными станут и пешие прогулки. Длина пеших маршрутов вдоль Воробьёвых гор после благоустройства набережной вырастет почти на 3 км. Кроме того, в рамках работ на крыше одного из причальных сооружений обновят небольшую смотровую площадку с видом на реку и расположенные напротив "Лужники". Также отремонтируют существующие лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника. Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьёвы горы. На данный момент выполнено порядка 80% работ. Завершить работы планируется в августе 2023 года.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

Благоустройство набережной и аллеи на Воробьевых горах завершат к осени

CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков / Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Воробьевской набережной
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Воробьевской набережной - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков /
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Воробьевской набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, велороллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная дорожка. Будет хорошее благоустройство. К осени все закончим, работы очень много", - сказал Собянин во время посещения набережной в четверг.
Мэр отметил, что набережная в районе Воробьевых гор - одна из самых любимых набережных москвичей, но "там просто нельзя было гулять, там сплошная стройка была". "Все сделаем, и снова она будет одной из самых популярных набережных Москвы", - добавил Собянин.
После благоустройства жители столицы смогут гулять от набережной до Андреевского моста, затем перейти в Нескучный сад, Парк Горького и на Крымскую набережную. Длина пешеходного маршрута - 15 километров.
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Также мэр сообщил о создании Аллеи славы, которая будет посвящена героям зимних видов спорта. Работы также будут завершены к осени.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, благоустройство Воробьёвской набережной и создание Аллеи славы вдоль улицы Косыгина являются частью возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьёвы горы". Работы были начаты в январе 2023 года.
В ходе благоустройства набережной сделают специальную дорожку с комфортным покрытием для бега, двустороннюю велороллерную трассу, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. Более удобными и разнообразными станут и пешие прогулки. Длина пеших маршрутов вдоль Воробьёвых гор после благоустройства набережной вырастет почти на 3 км.
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Кроме того, в рамках работ на крыше одного из причальных сооружений обновят небольшую смотровую площадку с видом на реку и расположенные напротив "Лужники". Также отремонтируют существующие лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника.
Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьёвы горы.
На данный момент выполнено порядка 80% работ. Завершить работы планируется в августе 2023 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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