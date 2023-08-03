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Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник
Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023
Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник
Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник, заявили в пресс-службе правительства страны. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:58
2023-08-03T19:58
2023-08-03T19:58
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник, заявили в пресс-службе правительства страны. Мэр коммуны Чаталкиой в Тулче рассказал телеканалу Digi24 о том, что в среду утром после атаки беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетали над домами жителей Румынии и падали в местном лесу. "Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве", - заявили журналистам в пресс-службе правительства Румынии. Также в министерстве обороны заверили, что ни один дрон не входил в воздушное пространство Румынии.
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в мире, румыния, украина, космос - риа наука
В мире, Румыния, Украина, Космос - РИА Наука
Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник
Минобороны Румынии опровергло информацию о российских беспилотниках в лесу
КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник, заявили в пресс-службе правительства страны.
Мэр коммуны Чаталкиой в Тулче рассказал телеканалу Digi24 о том, что в среду утром после атаки беспилотников на порт Измаил на Украине
дроны якобы пролетали над домами жителей Румынии и падали в местном лесу.
"Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве", - заявили журналистам в пресс-службе правительства Румынии.
Также в министерстве обороны заверили, что ни один дрон не входил в воздушное пространство Румынии.
В Румынии назвали две угрозы для НАТО, одна из которых Россия