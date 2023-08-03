https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1888061319.html

Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник

Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023

Минобороны Румынии отрицает, что в местном лесу упал российский беспилотник

Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник, заявили в пресс-службе правительства страны. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:58

2023-08-03T19:58

2023-08-03T19:58

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что в лесу узда Тулча якобы упал российский беспилотник, заявили в пресс-службе правительства страны. Мэр коммуны Чаталкиой в Тулче рассказал телеканалу Digi24 о том, что в среду утром после атаки беспилотников на порт Измаил на Украине дроны якобы пролетали над домами жителей Румынии и падали в местном лесу. "Министерство обороны увидело информацию в СМИ. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая не нашла ничего, что могло бы подтвердить информацию, появившуюся в публичном пространстве", - заявили журналистам в пресс-службе правительства Румынии. Также в министерстве обороны заверили, что ни один дрон не входил в воздушное пространство Румынии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230711/nato-1883531687.html

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в мире, румыния, украина, космос - риа наука