https://ria.ru/20230803/balashikha-1887926733.html

В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой

В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой - РИА Новости, 03.08.2023

В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой

Полицейские в подмосковной Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой, в которой пострадал один человек, сообщила журналистам начальник пресс-службы РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:27

2023-08-03T11:27

2023-08-03T11:27

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в подмосковной Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой, в которой пострадал один человек, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Инцидент со стрельбой в Балашихе произошел во вторник ночью. В подмосковной полиции сообщали, что там в ходе драки "между двумя мужчинами и неизвестными гражданами" некий злоумышленник устроил стрельбу из травматического оружия, после чего скрылся. В происшествии пострадал один человек, его госпитализировали. "Сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое участников конфликта, произошедшего в городском округ Балашиха, в результате которого один человек получил телесные повреждения. Ими оказались двое мужчин в возрасте 28 и 32 лет", - сказала Петрова, уточнив, что оба находятся в изоляторе временного содержания. Областной главк СК РФ в свою очередь отчитался о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Полиция же заявила о возбуждении дела о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

https://ria.ru/20230801/konflikt-1887544025.html

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балашиха

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, балашиха, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия