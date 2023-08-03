https://ria.ru/20230803/avtokomplektuyuschie-1887988935.html
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих - РИА Новости, 03.08.2023
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих
Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:24
2023-08-03T15:24
2023-08-03T15:24
экономика
москва
россия
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
снг
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. В пресс-службе также отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих. Там также добавили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения – платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов. "Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Сегодня в России и других странах СНГ работает более 30 тысяч таких устройств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.
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экономика, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, снг
Экономика, Москва, Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, СНГ
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих
Заммэра Ефимов: объем производства автокомплектующих в Москве вырос почти на 70 процентов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
В пресс-службе также отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих.
Там также добавили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения – платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов.
"Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Сегодня в России
и других странах СНГ
работает более 30 тысяч таких устройств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского
.
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