https://ria.ru/20230803/avtokomplektuyuschie-1887988935.html

Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих

Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих - РИА Новости, 03.08.2023

Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих

Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:24

2023-08-03T15:24

2023-08-03T15:24

экономика

москва

россия

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

снг

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. В пресс-службе также отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих. Там также добавили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения – платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов. "Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Сегодня в России и других странах СНГ работает более 30 тысяч таких устройств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.

https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html

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экономика, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, снг