Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/avtokomplektuyuschie-1887988935.html
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих - РИА Новости, 03.08.2023
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих
Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:24
2023-08-03T15:24
экономика
москва
россия
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. В пресс-службе также отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих. Там также добавили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения – платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов. "Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Сегодня в России и других странах СНГ работает более 30 тысяч таких устройств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, снг
Экономика, Москва, Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, СНГ
Заммэра Москвы сообщил об увеличении объема производства автокомплектующих

Заммэра Ефимов: объем производства автокомплектующих в Москве вырос почти на 70 процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объем производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств с января по май 2023 года в Москве увеличился на 68,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московские предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов. С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
В пресс-службе также отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря заполнению освободившейся ниши после ухода зарубежных производителей с отечественного автомобильного рынка. Сегодня в Москве работают более 20 предприятий по изготовлению автокомплектующих.
Там также добавили, что в конце прошлого года был запущен Московский кластер электромобилестроения – платформа для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, а также в сфере отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов.
"Столичные компании расширяют производство комплектующих и оборудования для электротранспорта. Так, один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций, а до конца осени планирует увеличение еще на 20%. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядок. Сегодня в России и других странах СНГ работает более 30 тысяч таких устройств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Вчера, 13:46
 
ЭкономикаМоскваРоссияВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала