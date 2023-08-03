https://ria.ru/20230803/avto-1887994351.html

Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто

Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто - РИА Новости, 03.08.2023

Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает предложение о том, чтобы все чиновники пересели на отечественные автомобили. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:42

2023-08-03T15:42

2023-08-03T15:42

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

вячеслав володин

лдпр

госдума рф

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает предложение о том, чтобы все чиновники пересели на отечественные автомобили. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Поддерживаю предложение президента пользоваться только отечественными автомобилями", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, "Лада" используется многими региональными и местными отделениями партии, и сам он недавно приобрёл автомобиль этой марки. "Признаём, что нашему автопрому требуется дополнительный стимул для развития, в первую очередь для развития собственных, российских технологий. Нужно поощрять производителей и одновременно быть крайне требовательными к качеству продукции", - также отметил Слуцкий. Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужным объемах, сообщили ранее РИА Новости в компании.

https://ria.ru/20230802/avtovaz-1887728375.html

https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, авто