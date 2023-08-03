https://ria.ru/20230803/avto-1887994351.html
Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто
Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто - РИА Новости, 03.08.2023
Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает предложение о том, чтобы все чиновники пересели на отечественные автомобили. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:42
2023-08-03T15:42
2023-08-03T15:42
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
вячеслав володин
лдпр
госдума рф
авто
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддерживает предложение о том, чтобы все чиновники пересели на отечественные автомобили. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Поддерживаю предложение президента пользоваться только отечественными автомобилями", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, "Лада" используется многими региональными и местными отделениями партии, и сам он недавно приобрёл автомобиль этой марки. "Признаём, что нашему автопрому требуется дополнительный стимул для развития, в первую очередь для развития собственных, российских технологий. Нужно поощрять производителей и одновременно быть крайне требовательными к качеству продукции", - также отметил Слуцкий. Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужным объемах, сообщили ранее РИА Новости в компании.
https://ria.ru/20230802/avtovaz-1887728375.html
https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, авто
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Вячеслав Володин, ЛДПР, Госдума РФ, Авто
Слуцкий поддержал предложение об использовании чиновниками российских авто
Слуцкий поддержал предложение Путина о том, чтобы чиновники пересели на российские авто