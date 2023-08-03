https://ria.ru/20230803/avariya-1888004139.html

В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку

В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку - РИА Новости, 03.08.2023

В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку

Фура наехала на препятствие на мосту в подмосковном Ступино, ее кабина упала вниз, попала в машину и загорелась, еще один ее фрагмент угодил в другое авто,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:14

2023-08-03T16:14

2023-08-03T17:12

происшествия

ступино

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фура наехала на препятствие на мосту в подмосковном Ступино, ее кабина упала вниз, попала в машину и загорелась, еще один ее фрагмент угодил в другое авто, всего в ДТП пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Авария произошла около 12.30 на 74-м километре дороги М-4 "Дон" в Ступинском городском округе Подмосковья."По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, совершил наезд на препятствие с последующим падением с эстакады на автомобиль кабины фуры, после чего произошло возгорание", - сказали в пресс-службе.Собеседник агентства уточнил, что от грузовика, помимо прочего, оторвался некий фрагмент и отлетел в проезжающий мимо автомобиль Ford Transit, где находились взрослый и несовершеннолетний."В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок. На данный момент пожар ликвидирован", - сказал собеседник.Обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в полиции.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ступино

московская область (подмосковье)

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происшествия, ступино, московская область (подмосковье), авто