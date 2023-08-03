https://ria.ru/20230803/avariya-1888004139.html
В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку
В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку - РИА Новости, 03.08.2023
В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку
Фура наехала на препятствие на мосту в подмосковном Ступино, ее кабина упала вниз, попала в машину и загорелась, еще один ее фрагмент угодил в другое авто,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:14
2023-08-03T16:14
2023-08-03T17:12
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888005738_0:167:576:491_1920x0_80_0_0_338a2e2893f66efd26cce9a8e122678d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фура наехала на препятствие на мосту в подмосковном Ступино, ее кабина упала вниз, попала в машину и загорелась, еще один ее фрагмент угодил в другое авто, всего в ДТП пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Авария произошла около 12.30 на 74-м километре дороги М-4 "Дон" в Ступинском городском округе Подмосковья."По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, совершил наезд на препятствие с последующим падением с эстакады на автомобиль кабины фуры, после чего произошло возгорание", - сказали в пресс-службе.Собеседник агентства уточнил, что от грузовика, помимо прочего, оторвался некий фрагмент и отлетел в проезжающий мимо автомобиль Ford Transit, где находились взрослый и несовершеннолетний."В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок. На данный момент пожар ликвидирован", - сказал собеседник.Обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в полиции.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
ступино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888005738_0:249:576:681_1920x0_80_0_0_b19d57712ff76975af2dcb923f2a771a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), Авто
В подмосковном Ступино фура влетела в препятствие и повредила легковушку
В Ступино грузовик влетел в препятствие и повредил легковушку, пострадали три человека
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фура наехала на препятствие на мосту в подмосковном Ступино, ее кабина упала вниз, попала в машину и загорелась, еще один ее фрагмент угодил в другое авто, всего в ДТП пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Авария произошла около 12.30 на 74-м километре дороги М-4 "Дон" в Ступинском городском округе Подмосковья
.
"По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, совершил наезд на препятствие с последующим падением с эстакады на автомобиль кабины фуры, после чего произошло возгорание", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что от грузовика, помимо прочего, оторвался некий фрагмент и отлетел в проезжающий мимо автомобиль Ford
Transit, где находились взрослый и несовершеннолетний.
"В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок. На данный момент пожар ликвидирован", - сказал собеседник.
Обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в полиции.
Крупные ДТП в России в 2023 году