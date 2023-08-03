https://ria.ru/20230803/ataki-1887921368.html

ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023

ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска минувшей ночью отбили атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:58

2023-08-03T10:58

2023-08-03T11:41

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

пятихатки

евгений балицкий

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью отбили атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", — говорится в публикации.Кроме того, российские подразделения выявили перемещение пехоты ВСУ в районе Пятихаток, ударили по ней из артиллерии, противник "откатился назад".Как сообщило накануне Минобороны, за предыдущие сутки потери украинских войск на Запорожском направлении превысили 220 человек личного состава.С 4 июня началось контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и не добились успеха ни на одном участке.

https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887793142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, пятихатки, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы рф