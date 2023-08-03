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ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 03.08.2023 (обновлено: 11:41 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ataki-1887921368.html
ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска минувшей ночью отбили атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:58
2023-08-03T11:41
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
пятихатки
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью отбили атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале."До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", — говорится в публикации.Кроме того, российские подразделения выявили перемещение пехоты ВСУ в районе Пятихаток, ударили по ней из артиллерии, противник "откатился назад".Как сообщило накануне Минобороны, за предыдущие сутки потери украинских войск на Запорожском направлении превысили 220 человек личного состава.С 4 июня началось контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и не добились успеха ни на одном участке.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, пятихатки, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Пятихатки, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России ночью отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий: ВС России этой ночью отразили украинские атаки на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений Западной группы войск
Боевая работа подразделений Западной группы войск - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа подразделений Западной группы войск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска минувшей ночью отбили атаки ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«
"До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки. По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе", — говорится в публикации.
Кроме того, российские подразделения выявили перемещение пехоты ВСУ в районе Пятихаток, ударили по ней из артиллерии, противник "откатился назад".
Как сообщило накануне Минобороны, за предыдущие сутки потери украинских войск на Запорожском направлении превысили 220 человек личного состава.
С 4 июня началось контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и не добились успеха ни на одном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьПятихаткиЕвгений БалицкийБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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