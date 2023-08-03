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Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.08.2023 (обновлено: 07:25 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/artilleriya-1887893535.html
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T05:03
2023-08-03T07:25
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский."В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение", — сказал он. Кроме того, в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, скоплению военных и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.Также за сутки на этом направлении российские военные сорвали две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР), по итогам которых ВСУ потерпели потери в живой силе и утратили грузовой автомобиль "Урал" и один миномет.
https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне СВО
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
"В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение", — сказал он.
Кроме того, в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, скоплению военных и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
Также за сутки на этом направлении российские военные сорвали две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР), по итогам которых ВСУ потерпели потери в живой силе и утратили грузовой автомобиль "Урал" и один миномет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФ
 
 
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