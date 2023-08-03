https://ria.ru/20230803/artilleriya-1887893535.html

Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.08.2023

Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T05:03

2023-08-03T05:03

2023-08-03T07:25

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

су-34

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский."В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение", — сказал он. Кроме того, в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, скоплению военных и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.Также за сутки на этом направлении российские военные сорвали две контратаки противника в районе леса Попов (ЛНР), по итогам которых ВСУ потерпели потери в живой силе и утратили грузовой автомобиль "Урал" и один миномет.

https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html

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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф